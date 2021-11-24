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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصص حب متعددة.. تعرف على سر تسمية فيلم "ريتسا" بطولة محمود حميده

محمود حميده
محمود حميده

أطلقت شركة الجذور للإنتاج السينمائي، الإعلان الرسمي للفيلم الرومانسي ريتسا الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم الكبار والشباب ومن المقرر طرحه بدور العرض المصرية يوم 15 ديسمبر.

 

ويكشف الإعلان الرسمي للفيلم عمن تكون ريتسا من تعليق الفنان محمود حميدة حيث يتحدث عنها وعن قصة حبه لها والتي عرفتها الإسكندرية كلها، فيما ترصد مشاهد الإعلان قصص حب متعددة الأطراف يقع أبطالها في علاقات عاطفية معقدة.

 

الفيلم يحكي قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لإتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟.

طرح الإعلان التشويقي لـ فيلم ريتسا لـ محمود حميدة وأحمد الفيشاوي

بـ مفاجأة مذهلة في الأحداث.. أحمد الفيشاوي يطرح بوستر فيلم "ريتسا"

الفيلم بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت وكارولين عزمي؛ تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.

 

ريتسا من إنتاج شركة الجذور لإلنتاج السينمائي وتتولي مهام تسويقه شركة Solutions MAD.

ريتسا 3 شخصيات محمود حميدة احمد الفيشاوي عائشة بن احمد أمير المصرى

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