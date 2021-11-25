لقاء الخميسي وزوجها أوسة في أحدث ظهور من الجيم.. شاهد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت بإطلالة رياضية من داخل الجيم، وحرصت على أضافة صورة لزوجها كابتن محمد عبد المنصف أيضا بنفس الشكل، ولاقت تفاعل كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

أجابت الفنانة لقاء الخميسي عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ردة فعلها بعد تقديمها عملين مميزين في آن واحد وهل تأخرت البطولة؟ قائلة : "أنا كده كده متأخرة لو بنتكلم أنا بدأت إمتى لكن التأخير عامة من ربنا وفيه الأفضل".



وحول كونها بطلة في مسلسل "حته من القمر " قالت : " أنا حسيت اني بطلة في مسلسل حته من القمر بس طول الوقت حاسة أني لازم أطور من نفسي وقدامي وقت طويل في التطوير لانه لا ينتهي".



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة أون أى، أنها أحبت دور " قمر " في مسلسل حتة من القمر لكنها في ذات الوقت كانت شخصية مرهقة لها كثيراً قائلة : " على قد ما حبيت قمر في المسلسل لكنها أخذت من طاقتي الكثير والكثير " .



وتابعت: أنا حاسة أنها من اصعب الأدوار اللي عملتها في مسيرتي الفنية " و: " لما ذاكرت شخصية قمر كويس وجدت أن التنمر ليس له علاقة بالشكل أو وجود "وحمة " كما في المسلسل لكن إحنا طول الوقت بنتعرض للتنمر ..الناس طول الوقت شايفة فيكي حاجة غلط كل الناس بتتعرض للتنمر ".

