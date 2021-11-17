حاجة تحزن.. لقاء الخميسي تدعم فاتن موسى طليقة مصطفى فهمي

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على التضامن مع الإعلامية اللبنانية فاتن موسى في أزمتها مع الفنان مصطفى فهمي.



وعلقت لقاء الخميسي على منشور فاتن موسى عبر موقع انستجرام الذي كشفت فيه عن اعترافات مصطفى فهمي أمام النيابة وإقراره بأخذ بما وصفته بالاستيلاء على بعض محتويات شقة الزوجية.



وقالت لقاء الخميسي ردًا على بيان أطلقته فاتن موسى، قبل ساعات: حاجة تحزن الحقيقة معلش حبيبتي حقك على رأسنا.

وردت عليها فاتن موسى: يخليلي قلبك ورأسك دعواتكن حبيبتي، ومصر هي بلدي كمان.



كانت فاتن موسى قد أعلنت عن تفاصيل أزمتها في وقت سابق عن أزمتها مع مصطفى فهمي خلال منشور طويل، قالت فيه: “بلغني من عديد من الأصدقاء الصدوقين الحقيقيين، أن طليقي الفنان العظيم مصطفى فهمي، الذي شدّد على ادعاء محافظته على قدسية أسرار الزواج والطلاق وكرامة وسمعة زوجته السابقة التي حملت اسمه وأسراره وبيّضت صورته وصفحته لسنوات؛ انطلق يخوض في سمعتي وسيرتي عبر بردوكاستات ممنهجة، يرسلها تباعا على واتس آب لكل جهات الاتصال عنده كافة.. كل الأصدقاء والمعارف والزملاء والشخصيات المصرية المختلفة، ومجمل جروبات الواتس آب”.

وأضافت قائلة: "بيانات مغرضة كاذبة غير حقيقية تمسني وتطالني بالباطل، إضافة لإطلاق العنان للسانه وخياله في الجلسات الخاصة بشتمي واتهامي زورا والمساس بي وإنكار فضلي وقيمتي وحضوري بحياته، والخوض في سمعتي والافتراء عليّ وقول ونسج حكايات عجيبة قذرة بحقي تحمل كل ما فيه المساس بكرامتي وسمعتي وأخلاقي وسلوكي بهدف الحشد حوله وتشويه سمعتي وصورتي والتشهير بي وتبرير ما اقترفه بحقي غدرا وعدوانا والتضييق عليّ فلا أجد نصيرا إزاء استقوائه عليّ والاستبداد بي".



وتابعت فاتن موسى: "طالما أنا كذلك وكل ذلك، فكيف ارتبط بي ما يفوق الست سنوات وتزوجنا لأكثر من أربع سنوات ورآنا القاصي والداني معا لا نفترق ليلاً ولا نهارا!وطالما أنا كذلك كيف يقبلها على رجولته واسمه وشخصه؟ أهذه شِيَم الرجال؟ أهكذا تكون أخلاق الرجال في حفظ كرامات زوجاتهم وأهل بيتهم وأعراضهم؟ وهل كان يفتقد إلى الأهلية وليس لديه قرار وهو الرجل الذكي المسيطر القائد (سي السيد) كما يصف نفسه عندما أحبني وتزوجني وعاش معي وعاشرني.. أم كان مُجاملاً لي ومُغيّبا ومسحورا مثلاً أو عاش معي حياة كاملة بكل ما فيها بسنواتها بتفاصيلها بمشاعرها وهو لا يثق فيّ وربما في نفسه ولا بحبه لي!".