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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

القائمة تضم شطة وفيلو وأحمد موزة

حمو بيكا وحسن شاكوش الأبرز.. نقابة الموسيقيين تعلن أسماء الممنوعين من الغناء

حمو بيكا
حمو بيكا

كشفت نقابة الموسيقيين عن الأسماء الممنوعة من الغناء، وأكدوا في بيان للنقابة أنه يمنع كل من ليس عضوا في النثابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة ولإختياز الإختبارات.

وجاءت الأسماء كالتالي.

حمو بيكا

حسن شاكوش

كزبرة وحنجرة

مصطفي زكريا الشهير بمسلم

أبو ليلة

أحمد قاسم الشهير بـ فيلو

أحمد موزة

حمو طيخة

ريشا كوستا وسمارة

شواحة

ولاد سليم

العصابة

الزعيم

علاء فيفتى

فرقة الكعب العالى

مجدى شطة

وزة

شكل

عمرو حاحا.

محمد موسى: لو حمو بيكا نجح في اختبارات الموسيقيين هقدم بلاغ للنائب العام.. فيديو

عضو بلجنة اختبارات الموسيقيين يكشف موعد نتيجة حمو بيكا والصواريخ

وكان قد كشف الإعلامي محمد موسى، عن تقدم مؤدي المهرجانات حمو بيكا لنقابة الموسيقيين للحصول على تصريح مزاولة المهنة من خلال اختبار أمام لجنة مكونة من 3 موسيقيين وهم الموسيقار هاني شنودة ومحمد ضياء وسامي الحفناوي. 

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "إن بيكا هينجح في الاختبار، وأنا هطعن في عضويته وهقدم بلاغ للنائب العام إذا تم إجازة قبوله، لأن لازم يتوافر شرط حسن السير والسلوك وهو متهم في أكثر من قضية خناقات بالشوارع وغيرها من القضايا، ولأن كده يبقي إحنا بنقنن تجريف الذوق العام المصري وبنقنن كمان معاه الإسفاف اللي الناس دي بتقوله".

وتابع، أن ما يقدمه مؤدي المهرجانات مثل حمو بيكا وغيره يضر المجتمع ويخل بالذوق العام، ويؤثر على الأجيال القادمة التي تنشأ على مثل هذه الكلمات.

حمو بيكا حسن شاكوش كزبرة وحنجرة أبو ليلة شواحة

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حمو بيكا وحسن شاكوش الأبرز.. نقابة الموسيقيين تعلن أسماء الممنوعين من الغناء

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