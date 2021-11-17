حمو بيكا وحسن شاكوش الأبرز.. نقابة الموسيقيين تعلن أسماء الممنوعين من الغناء

القائمة تضم شطة وفيلو وأحمد موزة

كشفت نقابة الموسيقيين عن الأسماء الممنوعة من الغناء، وأكدوا في بيان للنقابة أنه يمنع كل من ليس عضوا في النثابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة ولإختياز الإختبارات.

وجاءت الأسماء كالتالي .

حمو بيكا

حسن شاكوش

كزبرة وحنجرة

مصطفي زكريا الشهير بمسلم

أبو ليلة

أحمد قاسم الشهير بـ فيلو

أحمد موزة

حمو طيخة

ريشا كوستا وسمارة

شواحة

ولاد سليم

العصابة

الزعيم

علاء فيفتى

فرقة الكعب العالى

مجدى شطة

وزة

شكل

عمرو حاحا.

وكان قد كشف الإعلامي محمد موسى، عن تقدم مؤدي المهرجانات حمو بيكا لنقابة الموسيقيين للحصول على تصريح مزاولة المهنة من خلال اختبار أمام لجنة مكونة من 3 موسيقيين وهم الموسيقار هاني شنودة ومحمد ضياء وسامي الحفناوي.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "إن بيكا هينجح في الاختبار، وأنا هطعن في عضويته وهقدم بلاغ للنائب العام إذا تم إجازة قبوله، لأن لازم يتوافر شرط حسن السير والسلوك وهو متهم في أكثر من قضية خناقات بالشوارع وغيرها من القضايا، ولأن كده يبقي إحنا بنقنن تجريف الذوق العام المصري وبنقنن كمان معاه الإسفاف اللي الناس دي بتقوله".

وتابع، أن ما يقدمه مؤدي المهرجانات مثل حمو بيكا وغيره يضر المجتمع ويخل بالذوق العام، ويؤثر على الأجيال القادمة التي تنشأ على مثل هذه الكلمات.