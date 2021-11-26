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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم: تحليل PCR كل أسبوع للعاملين غير المطعمين بلقاح كورونا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للمديريات ،  شددت خلالها على عدم السماح بدخول العاملين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا لمقرات العمل بدون اجراء تحليل PCR كل اسبوع.

واوضحت وزارة التربية والتعليم انه ابتداءا من 1 ديسمبر2021 لن يتم السماح للمواطنين بالدخول للمنشآت الحكومية للحصول على اي خدمات الا بعد التأكد من الحصول على لقاح كورونا

و  أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا. وذلك فى إطار الحرص على سلامة جموع العاملين بالمنظومة التعليمية وأبنائنا الطلاب.

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وأشارت الوزارة إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على لقاح التطعيم، حتى الآن، يبلغ (1514541) بنسبة 95%، ويبلغ عدد المسجلين لتلقى اللقاح (55486) بنسبة 3%، من إجمالى (1597640) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم فى الـ 27 محافظة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد العاملين الجارى تسجيلهم (27613) بنسبة 2%، بينهم من لديه مانع طبي من تلقي اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

وعلى جانب آخر .. كان قد قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه سيتم تطعيم طلاب الثانوية العامة ضد فيروس كورونا من  سن 15 لـ 18 عاما بلقاح فايزر.

وأضاف «عوض تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، على فضائية "ETC"، اليوم الأحد، أنه يوجد دراسة لتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشار «عوض تاج الدين» إلى أن الأمر يدرس بعناية من حيث فاعلية اللقاحات، وأنواعه التي تناسب هذه الأعمار، وأمان اللقاحات، والجرعة المناسبة لهم، من أجل أن تكون هذه فئة جديدة تدخل في اللقاحات".
ولفت مستشار رئيس الجمهورية، أنه يجري حالياً تطعيم طلاب الجامعات الذين التحقوا بها هذا العام.

التربية والتعليم التعليم لقاح كورونا pcr كورونا

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