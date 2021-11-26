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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه أسيوط : تلاشي بقعة السولار قبل قدومها .. وعينات معامل الصحة والشركة مطابقة

بقعة سولار- ارشيفية
بقعة سولار- ارشيفية

أعلن اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد أنه تم التعامل مع  أزمة تسرب بقعة السولار القادمة من محطة شطورة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج  وتشغيل كافة المحطات بطاقتها وذلك بعد الانتهاء من حالة التأهب وتأمين جميع المآخذ.

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أوضح درة أنه تم اصدار تعليمات لقطاع المعامل بالشركة بتشكيل لجان طوارئ من كيميائيين الشركة في جميع محطات مياه الشرب الموجودة  في المحافظة لمتابعة حالة البقعه وسحب العينات من مأخذ وطرود المحطات للاطمئنان علي جودة المياه المنتجة حفاظا علي سلامة وصحة المواطنين وضرورة تسهيل اعمال لجان الطوارئ الاخري والمشكلة من المسطحات المائيه ومن مديرية الشؤون الصحيه باسيوط والتي قامت بالمرور علي الماخذ وسحب عينات منها ومن طرود المحطات والتي أثبتت أن المياه في حالة جيدة ولا تأثير لبقعة السولار على حالة المياه سواء المنتجه أو الموجودة في مأخذ المحطات المختلفة.

مياة تسرب بقعة السولار محطة شطورة محافظة سوهاج أسيوط

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