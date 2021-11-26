عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مستريح سوهاج.. ضبط مواطن استولى على 2.350 مليون جنيه من 6 أشخاص

صدى البلد

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، بالتعاون مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، من ضبط مواطن قُدِم ضده ستة بلاغات مفادهم استيلاءه على أموال المواطنين بدائرة المركز بحجة توظيفها فى الاستثمار العقاري والتوريدات العمومية.

وذلك مقابل أرباح شهرية، وبلغت قيمة المبالغ التي تم الحصول عليها من المواطنين طبقًا للبلاغات المُقدمة ضده ما يقرب من 2 مليون و350 ألف جنيه.

تعود أحداث الواقعة عقب ورود بلاغات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بمحافظة سوهاج، حيث تقدم 6 مواطنين بتحرير 6 محاضر اتهموا فيها أحد الأشخاص لاستيلاءه على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وتبين  قيام أحد الأشخاص يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بممارسة نشاطاً موسعا فى النصب على المواطنين.

القافلة الطبية المجانية لجامعة سوهاج تعالج 1247 مواطنا بقرية بني حميل بالبلينا

 

وتلقى المتهم مبالغ مالية من بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقاري والتوريدات العمومية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم  عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور.

وبتقينين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج الأموال العامة مواطن الاستيلاء

موضوعات متعلقة

ضبط محل لبيع زيوت السيارات المغشوشة في سوهاج

ترشيحاتنا

طلائع الجيش يحقق الفوز الأول في الدوري على حساب فيوتشر

باقة 50 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات 2021 في السوق السعودي|صور

خبراء الصحة يحذرون من حالات الوباء المزدوج للإنفلونزا وكورونا

هاني الناظر يحذر من تخفيف الملابس مع ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل

وائل الفشني عن كواليس غنائه باحتفالية الكباش: "رجلى ورمت وازرقت"

طريق الكباش .. الجارديان: حفل فخم في أحد أجمل معالم مصر السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

نسخة منه في متحف متروبوليتان.. فستان السيدة انتصار السيسي مستوحى من ملكة فرعونية.. صور

أعمدة الدخان تتصاعد.. حريق هائل في مبنى تجاري بـ لوس أنجلوس |شاهد

عمومية الأهلي تفوض مجلس الإدارة الجديد في اعتماد الميزانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اغتصب جثتها.. ماذا فعل شيطان البحيرة في الطفلة رضوى؟

100 صورة من افتتاح الدورة 43 لـ مهرجان القاهرة السينمائي

الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43

الكسكي.. أكلة أمازيغية حصلت على شعبية كبيرة في البلاد العربية| نوستالجيا

فيديو

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ