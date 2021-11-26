مستريح سوهاج.. ضبط مواطن استولى على 2.350 مليون جنيه من 6 أشخاص

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، بالتعاون مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، من ضبط مواطن قُدِم ضده ستة بلاغات مفادهم استيلاءه على أموال المواطنين بدائرة المركز بحجة توظيفها فى الاستثمار العقاري والتوريدات العمومية.

وذلك مقابل أرباح شهرية، وبلغت قيمة المبالغ التي تم الحصول عليها من المواطنين طبقًا للبلاغات المُقدمة ضده ما يقرب من 2 مليون و350 ألف جنيه.

تعود أحداث الواقعة عقب ورود بلاغات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بمحافظة سوهاج، حيث تقدم 6 مواطنين بتحرير 6 محاضر اتهموا فيها أحد الأشخاص لاستيلاءه على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وتبين قيام أحد الأشخاص يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بممارسة نشاطاً موسعا فى النصب على المواطنين.

وتلقى المتهم مبالغ مالية من بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقاري والتوريدات العمومية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور.

وبتقينين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتولت النيابة العامة التحقيقات.