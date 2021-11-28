لن تتوقع.. أضرار الفيب على الرئتين

توفي ما لا يقل عن 39 شخصًا بسبب مرض رئوي غامض مرتبط بـ الفيب وبالسجائر الإلكترونية وعانى ما يقرب من 2050 شخصًا في 49 ولاية من أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالتبخير، بما في ذلك العديد من المراهقين والشباب الذين تم نقلهم إلى المستشفى، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية.

في 8 نوفمبر، أعلن مركز السيطرة على الأمراض (CDC) عن اختراق في تحديد السبب: تم ​​العثور على أسيتات فيتامين Eفي جميع العينات الـ 29 من سوائل الرئة التي تم اختبارها من المرضى الذين يعانون من مرض الـ vapingعبر 10 ولايات.

قالت الدكتورة آن شوتشات ، نائبة مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، التي وصفت أسيتات فيتامين إي بأنها "مسبب قوي جدًا" وراء هذه الأمراض: "تقدم هذه النتائج دليلًا مباشرًا على وجود أسيتات فيتامين هـ في الموقع الأساسي للإصابة داخل الرئتين".

تم العثور على أسيتات فيتامين هـ في الأطعمة والمكملات ومنتجات التجميل مثل كريمات البشرة. ولكن عند استنشاقه ، "قد يتداخل مع وظائف الرئة الطبيعية" ، على حد قول الدكتور شوتشات.

وصف مسئول آخر في مركز السيطرة على الأمراض فيتامين إي أسيتات بأنه "لزج للغاية" و "تمامًا مثل العسل" عندما ينتقل إلى الرئة. يستخدم أسيتات فيتامين هـ كمادة مضافة في بعض منتجات السجائر الإلكترونية.

ومع ذلك، حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، من أنه قد يكون هناك أكثر من سبب لتفشي المرض وأنها تحقق في مواد أخرى أيضًا. واصلت التوصية بأن يمتنع الأشخاص عن استخدام جميع منتجات السجائر الإلكترونية أو السجائر الإلكترونية مع استمرار التحقيق.

أصدر مسؤولو الولايات والمسؤولون الفيدراليون تحذيرات حول مخاطر السجائر الإلكترونية في أعقاب دخول المستشفى.

قال مفوض الصحة بولاية نيويورك ، الدكتور هوارد زوكر، في بيان سابق، إنه في حين أن العديد من الأشخاص يعتبرون الـفيبينج Vapingبديلاً أقل خطورة عن تدخين السجائر ، إلا أنه ليس خاليًا من المخاطر. - أمراض الرئة ذات الصلة في ولاية نيويورك. "هذه التقارير الأخيرة عن أمراض الرئة لدى الأشخاص الذين يستخدمون منتجات السجائر الإلكترونية في نيويورك وولايات أخرى هي دليل على أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة حول الآثار الصحية طويلة المدى لهذه المنتجات."

من جانب آخر أكد موقع healthline ، أن تشير بعض الدراسات إلى أن التدخين الإلكتروني " الفيب " قد يكون له آثار سلبية على الرئتين ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

على وجه الخصوص ، فحصت دراسة أجريت عام 2015 آثار العصائر الإلكترونية المنكهة على خلايا الرئة البشرية وخلايا الرئة في الفئران.

أبلغ الباحثون عن عدد من الآثار الضارة على كلا النوعين من الخلايا ، بما في ذلك السمية والأكسدة والالتهاب. ومع ذلك ، فإن هذه النتائج ليست بالضرورة قابلة للتعميم على الـ vapingفي الحياة الواقعية.

قيمت دراسة أجريت عام 2018 وظيفة الرئة لدى 10 أشخاص لم يدخنوا سجائر على الإطلاق مباشرة بعد استخدام سوائل الفيب سواء مع النيكوتين أو بدونه.

وخلص الباحثون إلى أن التدخين الإلكتروني مع النيكوتين وبدونه يعطل وظائف الرئة الطبيعية لدى الأشخاص الأصحاء.

ومع ذلك ، كانت هذه الدراسة ذات حجم عينة صغير ، مما يعني أن النتائج قد لا تنطبق على الجميع.

وجد تقرير 2018 نفسه من NAP أن هناك بعض الأدلة على أن التعرض للسجائر الإلكترونية له آثار ضارة على الجهاز التنفسي ، ولكن هناك حاجة لدراسات إضافية لفهم مدى مساهمة السجائر الإلكترونية في أمراض الجهاز التنفسي.

أخيرًا ، لا يُتوقع ظهور تأثيرات على صحة الرئة لمدة 20 إلى 30 عامًا. هذا هو السبب في أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً حتى يتم التعرف على الآثار الصحية السلبية للسجائر على نطاق واسع، قد لا يكون الحجم الكامل لتأثيرات مكونات السجائر الإلكترونية السامة معروفًا لمدة 3 عقود أخرى.