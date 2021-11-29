مجلس أبوزيد يبدأ عهدا جديدا في الشمس حتى 2025 .. صور

احتفل مجلس إدارة نادى الشمس المنتخب بتسلمه مقاليد إدارة النادي رسميا بمأدبة عشاء مع رؤساء القطاعات دعا اليه الدكتور أسامة أبو زيد رئيس النادي في إشارة الى أن قطار الإنجازات السريع الذى انطلق منذ 4 سنوات ماضية في الدورة السابقة سيواصل رحلته لدخول محطات أخرى من الإنجازات الإنشائية والطفرة الرياضية .
وتسلم مجلس إدارة نادى الشمس الجديد المنتخب فى منتصف أكتوبر الماضي باكتساح برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد مهام منصبه مساء السبت الماضي بعد انتهاء الدورة الانتخابية للمجلس السابق فى الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري .
وحضر تسليم مجلس إدارة الشمس الجديد مندوبا من اللجنة الأولمبية و3 مندوبين مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة والجهة الإدارية وجميع أعضاء المجلس المنتخب.
تجديد الثقة فى المدير المالى ومراقب الحسابات
وعقد مجلس إدارة الشمس الجديد أولى جلساته عقب تسلم مهام منصبه على هيئة جمعية عمومية حيث تم تفويضه بمنافشة جدول أعمال الجمعية العمومية التي لم يكتمل نصابها القانوني يوم الانتخابات وذلك لمناقشة باقي بنودها .
وكانت أولى قرارات المجلس الشمساوى الجديد تعين المستشار مأمون العطار مديرا تنفيذيا للنادي وتجديد الثقة في الثنائي المحاسب إيهاب السيد مديرا ماليا وسيف الله مصطفى مراقبا للحسابات .
وكانت الجمعية العمومية لنادى الشمس قد جددت الثقة فى الدكتور أسامة أبوزيد رئيسا للنادى لدورة جديدة حتى 2025 بعدد أصوات غير مسبوق فى تاريخ الانتخابات على مقعد الرئاسة وصل الى 19016 صوتا بفارق قرابة 14 ألف صوتا على منافسه.
وكذلك اكتسحت قائمته الانتخابية بقية مقاعد العضوية حيث احتفظ المهندس حاتم الناقة بمنصب النائب والمستشار القانونى محسن عبدالقادر بمنصب أمين الصندوق .
كما أحتفظ أعضاء المجلس الحالي أحمد سمير وأسامة صلاح ودعاء هشام بركات و النائبة آية مدنى بمناصبهم فى العضوية بجانب دخول الأعضاء الجدد فى قائمة أبوزيد مجلس الإدارة النائب محمد الكومى وعمرو عثمان ومصطفى تنزانيا على منصب العضوية .