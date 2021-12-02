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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استئناف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس.. صور

مراكب الصيد
مراكب الصيد

صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تابع أعمال استئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس بشمال المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل بعد توقفها بسبب تعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية.

 

وأضاف "السماحي"، في بيان للمحافظة، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، تلقت إشارة من ميناء البرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها، وتحسن الأحوال الجوية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.

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وأكد المتحدث باسم محافظة كفر الشيخ، انطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس بعد فترة توقفها.

 

وتشهد محافظة كفر الشيخ، استقراراً في حالة الطقس اليوم، بعد أن تعرض المحافظة أمس لموجة من الطقس السيئ، وهبوب الرياح، وسطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.

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