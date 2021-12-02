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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صوت ملائكي.. «أسامة» موهبة متميزة في الإنشاد الديني بـ كفر الشيخ|شاهد

المنشد الشاب أسامة
المنشد الشاب أسامة المعداوي

تتعدد وتتنوع المواهب الشبابية لطلاب جامعة كفر الشيخ، في كافة المجالات الثقافية، والرياضية والفنية،  وتظهر هذه المواهب الناشئة خلال المسابقات التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتنسيق مع كليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ويتم تكريمهم تشجيعاً للاستمرار والتفوق والنبوغ.


ولعل من أبرز المواهب الناشئة في مجال الإنشاد الديني، الطالب أسامة محمد المعداوي، 19عاماً، طالب بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، والذي تم تكريمه لحصوله على المركز الأول على مستوى الكلية في مجال الابتهال والإنشاد الديني، وهو من أبناء مدينة بيلا، واشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«يوتيوب» بتميزه في الإنشاد الديني.

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ويحكي المنشد الشاب أسامة محمد المعداوي، لـ«صدى البلد» بدايته مع الإنشاد الديني، قائلاً «بدأت موهبتي مع الإنشاد الديني، بعد وفاة والدي، وكنت وقتها عمري 14 عامًا، في الصف الثاني الإعدادي، وتم تكريمي من قبل إدارة المدرسة، واشتركت في مسابقة الإنشاد في كلية الآداب وحصلت على المركز الأول على مستوى الكلية، وتم تصعيدي بفضل الله للمشاركة على مستوى الجامعة.

وأضاف، أعمل دائماً على تطوير ذاتي من أجل صقل موهبتي في الإنشاد الديني من خلال التعلم الجيد للمقامات الصورية وأقوم بتسجيل بعض الأناشيد والابتهالات وبثها عبر حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وأستمع كثيرًا إلى عظماء المبتهلين والمنشدين، أمثال الشيخ الراحل نصر الدين طوبار، والنقشبندي، ومن المبتهلين الحاليين المبتهل الشيخ منتصر الأكرت، والشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، والشيخ محمود ياسين التهامي.

 

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