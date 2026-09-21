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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس هيئة قناة السويس: بدء تشغيل وحدة القلب المفتوح بمستشفى الهيئة

رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس
أ ش أ

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إنه تم بدء تشغيل وحدة القلب المفتوح بمستشفى الهيئة ونجاح أول عملية تم إجراؤها في الوحدة، وذلك في إطار استراتيجية الارتقاء بمنظومة الخدمات الطبية والعلاجية وتقديم رعاية صحية متكاملة للعاملين بالهيئة وأسرهم.

وحرص أسامة ربيع، وفقًا لبيان الهيئة اليوم الاثنين، على الاطمئنان على الحالة الصحية للمريضة التي أجريت لها جراحة قلب مفتوح لتوصيل الشرايين التاجية، متمنياً لها تمام الشفاء.

وأضاف "أن تشغيل وحدة القلب المفتوح تمثل نقلة نوعية تسهم بشكل مباشر في التخفيف ورفع المعاناة ومشقة السفر عن المرضى وأسرهم لتلقي الخدمة الطبية خارج المحافظة".

وأكد المضي قدمًا في دعم وتطوير كافة الخدمات الطبية المُقدمة من قبل المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة، موضحا أنه يجرى العمل حاليًا على إنهاء الإجراءات الخاصة بتشغيل وحدة متخصصة لتقديم العلاج الكيماوي بمستشفى الهيئة.

وتابع "أنه من المخطط تطوير وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 25 ماكينة غسيل كُلوي تعمل على فترتين يوميًا، وماكينة مخصصة للعناية المركزة تعمل على مدار اليوم، كما يجرى العمل على تطوير الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية للمواطنين في الفترة المسائية".

من جانبه.. قال رئيس أقسام القلب والقسطرة والقلب المفتوح بمستشفى هيئة قناة السويس الدكتور أسامة الشربيني "إنه من المُخطط الوصول إلى مستهدف 6 عمليات شهريا من عمليات القلب المفتوح بمعدل يتراوح بين عمليتين إلى ثلاث عمليات في المرة الواحدة حيث تمتد فترة الرعاية المركزة بعد العملية إلى 10 أيام تقريبا".

رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع وحدة القلب المفتوح

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