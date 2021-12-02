ضمن حياة كريمة.. قافلة طبية تعالج 1472 مريضا في كفر الشيخ.. صور

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، قافلة طبية بقرية «السبعين» بمركز سيدي سالم؛ لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان ، وذلك تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

من جانبها، أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، فى بيان لها: أن القافلة ضمت 10 عيادة لـ 9 تخصصات من تخصصات " الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والرمد والجراحة العامة والأسنان" إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة.

وأوضح الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1472 متردداً وخضوع 80 مريضاً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لـ 144 مريضاً وأشعة لـ 56 مريضاً وعمل تقارير طبية لـ 11 مريضاً، وتحويل 41 مريضاً لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج.

وأشار إلى صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 1028 زائراً.

وتابع، وشملت القافلة خدمات تسجيل وتلقي لقاح كورونا حسب تعليمات وكيل الوزارة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (معًا نطمئن)، موجهاً الشكر للإدارة الصحية بمركز سيدي سالم والوحدة المحلية بالقرية على تعاونهم الدائم وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة.

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