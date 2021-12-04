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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

باقي 12 يوم.. الفصل لمتعاطي المخدرات و200 ألف جنيه غرامة لمن ساعده

صدى البلد

يعد القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصدق عليه الرئيس السيسي.

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حيث يستهدف القانون والذي يبدأ تطبيقة 16 ديسمبر الجاري وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل وبل وفصلهم.


تقوم الحكومة بالبدء الفعلي لتطبيق القانون، بداية النصف الثاني من ديسمبر وتفعيل مواده على الجهات التي حددها القانون.

وحدد القانون، ضوابط وإجراءات فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ.
ونص القانون على أنه  يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامه وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

 

يسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

 

ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.


كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

 

وذلك كله طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

نص القانون شروط شغل الوظائف على معاقبة كل من تعمد بتعيين أو تعاقد مع من يتعاطى المخدرات بالحبس وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه .
 

مجلس النواب الرئيس السيسي تعاطي المخدرات القطاع العام شروط شغل الوظائف

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