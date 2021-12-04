يا تعيش لكيفك يا تاكل عيشك.. بدء فصل الموظف متعاطي المخدرات فى هذا الموعد

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الهدف الأساسي من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات هو حماية أرواح المواطنين، والدليل عندما تم المشاركة فى هذا القانون المهم، كان أحد أهم بنوده هي إعطاء فرصة ستة أشهر للتقدم للعلاج.

وأضاف عمرو عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار" المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه بالفعل تم تقدم طواعية 9 ألاف موظف للعلاج فى الصندوق، موضحا: “يا تعيش لكيفك يا تاكل عيشك”.

وتابع أن هناك حوادث حدثت بالفترة الأخيرة نتيجة تعاطي المواد المخدرة، لافتا إلى أنه حتي بعد يوم 16 ديسمبر من الممكن أن للموظف ان يتقدم العلاج وفق نظام الصندوق ولن يقع تحت طائلة القانون، بل سيتم تقديم الخدمات العلاجية له مجانا وفى سرية تامة ولن يتم إبلاغ جهة العمل.

وأشار إلى أنه فى حال لم يقوم الموظف بالعلاج بعد يوم 16 ديسمبر، سيتم فصله من عمله، لافتا إلى أننا فى منطقة الأن لا تقبل الحلول ويجب المواجهة الحاسمة لها، كما أن نسبة التعاطي داخل الجهاز الإداري للدولة قلت بشكل كبير من 8% فى عام 2019 إلى 1.7% فى الفترة الحالية، ومن المتوقع قلة تلك النسبة أكثر وأكثر.