البنك المركزي يطرح أجل خزانة بقيمة مليار دولار..اليوم

اعلن البنك المركزي المصري اليوم عن طرح دولاري بقيمة مليار دولار؛ لأجل خزانة 364 يوما .



قال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي منذ قليل، إن أقل سعر الفائدة علي الطرح بلغ 2.97% و أعلي سعر فائدة يبلغ 4%، و 3.117% كمتوسط سعر فائدة .



ذكر البنك المركزي أن متوسط سعر الفائدة المقبول للطرح يبلغ 2.995% وأعلي سعر 3% وأدني سعر 2.97%.



كان البنك المركزي المصري قد اعلن عن استهداف طرح أدوات دين بقيمة تبلغ 46.25 مليار جنيه خلال الاسبوع الجاري من عطاءات وأجال الخزانة نيابة عن وزارة المالية، بغرض تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة خلال الاسبوع الجاري.



ورفعت الحكومة من مستهدفات اقتراضها من المؤسسات المحلية والبنوك خلال الاسبوع الجاري بمعدل اقترب من 1.25 مليار جنيه عن الاسبوع الماضي.

