بعد احتفاله على طريقته.. مؤمن زكريا يوجه رسالة إلى عمرو السولية

هنأ اللاعب مؤمن زكريا صديقه اللاعب عمرو السولية لاعب منتخب مصر بعد الهدف الذي أحرزه في شباك منتخب الجزائر، و احتفال الأخير علي طريقة مؤمن زكريا.

ونشر مؤمن زكريا عبر صفحته علي “تويتر” صورة للسولية، وعلق عليها: أخويا.

وتعادل مصر أمام الجزائر 1-1 في ختام مبارياتهما في دور مجموعات كأس العرب، ولكن الفراعنة تصدروا المجموعة الرابعة بفضل نقاط اللعب النظيف.

وقال السولية عبر بي إن سبورتس: "أشكر اللاعبين على المجهود المبذول. واجهنا فريقا كبيرا ، لعبنا مباراة نهائية، ولعبنا بروح كبيرة لنتصدر المجموعة".

وشدد "مواجهة الأردن ليست سهلة إطلاقا. لا يوجد مباراة سهلة، نحن من نسهل المباراة على أنفسنا أو نصعبها على أنفسنا. نأمل في تحقيق التأهل لربع النهائي".

ولم تنجح موقعة استاد الجنوب في حسم الاشتباك المصري الجزائري على قمة المجموعة الرابعة من كأس العرب، إلى أن حسم هلال عربي سوداني وياسين تيطراوي لاعبا الجزائر الأمور لصالح الفراعنة.