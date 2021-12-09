أبرزها Signal.. أفضل تطبيقات المراسلة المشفرة لعام 2021

تجعل تطبيقات المراسلة المشفرة من الصعب على أي شخص آخر التجسس على محادثاتك ومكالماتك الخاصة، كما يمكن أن تساعدك أفضل تطبيقات المراسلة المشفرة في حماية خصوصيتك، حتى لو لم تستطع حماية الشركات من برامج الفدية أو الشبكات الحكومية من الجواسيس.

أفضل تطبيقات المراسلة المشفرة لعام 2021

واستعرض موقع "tomsguide" التقني، أفضل تطبيقات المراسلة المشفرة لعام 2021، التي تقدم مميزات فريدة لحماية خصوصية مستخدميها، وهى جاءت كما يلى:



1. تطبيق سيجنال Signal:

تطبيق سيجنال Signal هو أفضل تطبيقات المراسلة المشفرة لعام 2021، لمستخدمي الأجهزة المحمولة المهتمين بالأمان، يتوفر التطبيق مجانا لمستخدمى الأجهزة الذكية العاملة بنظامى التشغيل أندرويد و iOS، ويستخدم التطبيق الذي لامع نجمه أوائل العام الجاري، بروتوكول التشفير الخاص به من طرف إلى طرف لجعل جميع مراسلاتك آمنة بما في ذلك الرسائل النصية والمكالمات الصوتية والدردشات الجماعية.



2. تطبيق ثريما Threema:

Threema يأتي ضمن أفضل تطبيقات المراسلة المشفرة لعام 2021، وهو تطبيق مراسلة مشفر من طرف إلى طرف آمن للغاية يستخدم مكتبة تشفير NaCl لحماية اتصالاتك، فعند عند تشغيل التطبيق، فإنه يُنشئ مفتاح معرف فريد، مما يسمح لك باستخدام التطبيق بشكل مجهول تماما دون الحاجة إلى إضافة أسمك، بخلاف ذلك، يمكنك ربط حسابك بعنوان بريد إلكتروني أو رقم هات ، مما يسهل على مستخدمي Threema الآخرين العثور عليك.

3. تطبيق واتساب WhatsApp:

واتساب هو تطبيق الدردشة والمكالمات المستقل الأكثر استخداما في العالم، وهو من أفضل تطبيقات المراسلة المشفرة لعام 2021، يستخدم التطبيق بروتوكول التشفير من طرف إلى طرف على غرار سيجنال على جميع الرسائل منذ عام 2016، ويضيف مطوروه باستمرار تعديلات على ميزات أمان وخصوصية التطبيق، مثل دعوات المجموعة المحسّنة وعناصر التحكم بحيث تكون دائمًا على دراية بمن يقرأ محادثاتك الجماعية.

4. تطبيق تيليجرام Telegram:

يتصدر تيليجرام قائمة أفضل التطبيقات المشفرة لعام 2021، حيث يتيح تطبيق التراسل الروسي للمستخدمين ربط أرقام هواتفهم بحساب تيليجرام لإرسال رسائل سريعة ومشفرة عبر الإنترنت، مع تشفير خادم العميل لإجراء محادثات قياسية، مع العديد من الميزات الأخرى مثل الدردشات السرية ورسائل التدمير الذاتي، ومشاركة مقاطع الفيديو والمستندات والمشاركة في الدردشات الجماعية لما يصل إلى 200 ألف مشترك.

5. تطبيق فايبر Viber:

يوفر تطبيق فايبر Viber تشفيرا شاملا على جميع الأنظمة الأساسية، وقد تم تطوير التطبيق في الأصل في إسرائيل، وهو الآن مملوك ومشغل من قبل شركة التجارة الإلكترونية اليابانية العملاقة Rakuten، ويتوفر التطبيق للتنزيل مجانا على هواتف أندرويد وآيفون، كما يقدم المزيد من الميات من بينها الملصقات والمجتمعات، وفلاتر الواقع المعزز لإضفاء لمسة جمالية على صور السيلفي.

6. تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger:

يقدم تطبيق فيسبوك ماسنجر خدمة رسائل مشفرة حيث تتضمن إصدارات الهاتف المحمول من التطبيق خيارات اتصال مشفرة من طرف إلى طرف في شكل محادثات سرية، تسمح المحادثات السرية من المستخدمين لهم بإرسال واستقبال النصوص والصور والملصقات المشفرة من وإلى جهاز محمول واحد، مع خيار رسائل التدمير الذاتي محدودة الوقت مثل سناب شات.