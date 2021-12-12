انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب خلال ساعات

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

وكان مجلس النواب، شهد الموافقة على 3 مشروعات قوانين بالإذن لوزير البترول في البحث والتنقيب، وكذلك مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ودعا النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلى جلسة البرلمان، للرد على ما تعرض له العديد من الطلاب في مدارس مختلفة من حالات تسمم بسبب الوجبات المدرسية.

وقال النائب: مصيبة يعيشها أهالي الأقصر بصفة عامة والبياضية بشكل خاص، وهناك حالة ذعر بسبب تسمم أكثر من 70 طالب بمدرسة البياضية الابتدائية المشتركة.

ويشهد مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء القادم 14 ديسمبر ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة العديد من 100 طلب احاطة و11 سؤال و3 طلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. حول مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرة التنمر.