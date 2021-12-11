مرموش أساسيًا مع شتوتجارت أمام فولفسبورج في الدوري الألماني

أعلن الإيطالي بليجرينو ماتارازو، المدير الفني لفريق شتوتجارت، التشكيل الأساسي لمواجهة فولفسبورج، ، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الألماني.

وتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريق شتوتجارت لمباراة اليوم بعد تواجده كأساسيًا في مباراة الأسبوع الماضي أمام هيرتا برلين.

وكان عمر مرموش قد سجل هدفًا لفريقه شتوتجارت في مباراة الجولة الماضية أمام هيرتا برلين، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

يذكر أن مرموش انتقل لفريق شتوتجارت، قادمًا من فولفسبورج، على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فولكس فاجن أرينا معقل فريق فولفسبورج.