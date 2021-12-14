30 ديسمبر.. زياد برجي وآدم يحييان حفلا بلبنان

لبنان

أعلن الفنان زياد برجي عن إحيائه حفلا في لبنان يوم ٣٠ ديسمبر مع المطرب آدم.

وكتب زياد برجي عبر حسابه على "إنستجرام": "موعدنا قرب حفلة بتاخد العقل ليلة الخميس ٣٠ ديسمبر كازينو لبنان".

كان المطرب زياد برجي أشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية، والذي أقيم منذ فترة، بأغنية “شو حلو” وسط تفاعل كبير من الحاضرين،وحرص على توجيه الشكر لمصر لوقفتها الكبيرة بجانب لبنان.

وأعرب الفنان زياد برجي عن سعادته بالوقوف أمام الجمهور المصري، مقدما التحية والشكر من الشعب اللبناني إلى الشعب المصري.

وقال: “الليلة محطة هامة في حياتي الفنية وبشكر كل القائمين على الحدث، وأشكر وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدي صابر، رئيس الأوبرا، وجيهان مرسي، مديرة المهرجان، كما أتوجه بالشكر لأستاذي المايسترو محمد عرام، والفرقة الموسيقية اللي بقوا اصحابي واخواتي، وأرحب بالشاعر هاني عبد الكريم”.