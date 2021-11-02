10 صور من حفل زياد برجي من مهرجان الموسيقى العربية

أشعل المطرب زياد برجي حفله بمهرجان الموسيقى العربية بأغنية شو حلو وسط تفاعل كبير من الحاضرين،.وحرص على توجيه شكر لمصر لوقفتها الكبيرة بجانب لبنان.

أعرب الفنان زياد برجي عن سعادته بالوقوف أمام الجمهور المصري مقدما التحية والشكر من الشعب اللبناني إلى الشعب المصري.

قال": الليلة محطة هامة في حياتي الفنية وبشكر كل القائمين على الحدث، وأشكر وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا وجيهان مرسي مديرة المهرجان.

كما أتوجه بالشكر لأستاذي المايسترو محمد عرام والفرقة الموسيقية اللي بقوا اصحابي واخواتي وأرحب بالشاعر هاني عبد الكريم.

وبعدها قدم عدد من أشهر أغانيه بجانب الأغاني التراثية ومنهم،"بيحسدوني، حاول تفتكرني، انا قلبي عليك، ياغالي علي، والله ورجعت تدق".

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية أمس الاثنين، والمهداة الي روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان .

بدأت مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة أعلنت خلالها انطلاق الفعاليات وكرمت19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر مدحت العدل(مصر)، الشاعر صلاح محمد علي(مصر)، الموسيقار محمد مصطفى(مصر)، الموسيقار هشام نزيه (مصر)، الموسيقار محمد ضياء (مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران(مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالاضافة إلى تكريم اسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الفنان عبده داغر(مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر).الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) .