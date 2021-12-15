هل انت من محبى تناوله إليك طريقة سريعة لعمل الشيش طاووق زى المحلات بالمقادير والخطوات ومذاق لايقاوم اختارى الطريقة التي تناسبك سواء طريقة عمل شيش طاووق باللحم أو طريقة عمل شيش طاووق بالجبن أو الفارخ.



طريقة عمل شيش طاووق باللحمة بالمقادير



2 كيلو شيش طاووق لحم مكعبات

نصف كوب عصير برتقال

نصف كوب ماء بصل

ربع كوب خل

ربع كوب زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة دبس رمان

ملعقة صيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة زنجبيل

ملعقة صغيرة زعتنر جاف

ملعقة صغيرة بهارات سبعة

ملعقة صغيرة قرفة بودر

ملح

فلفل اسود

للتسوية

مكعبات بصل

فلفل الوان مكعبات

اعواد شيش



خطوات عمل شيش طاووق باللحمة



1-داخل بولة قومي باضافة ماء البصل والخل وعصير البرتقال والزيت ودبس الرمان والزعتر والقرفة والزنجبيل والثوم والبصل البودر وبهارات سيبعة وملح وفلفل اسود وقومي بتقليب المكونات .



2-ضعي قطع الشيش في التتبيلة وقومي بتغيتها وتركها داخل الثلاجة ليلة كاملة حتي تبيل تماما اقوم باخراجها وقومي بنقع قطع الخضار في التتبلة ابدأي بتشكيل الشيش علي الاسياخ مع الخضار .



3-قومي باحضار صنية فرن ودهنها بالزيت و ضعي قطع الشيش في الصينية وادخليها فرن ساخن مسبقا قرب النضج افتح الشواية قلبي من وقت لاخر حتي يصبح الشيش ناضج وياخذ لون مناسب قومي بإخراجه وتقديمه

خطوات عمل شيش طاووق بالفراخ بالخطوات



المقادير



صدر دجاج مقطع الى مكعبات

بهارات لتتبيل الدجاج

نصف علبة لبن خالي الدسم

طماطم

بصله واحده

فليفله ملونة





طريقة تحضير الشيش طاووق بالفرن





- نقطع البصله ونقوم بتقطيع الطماطم الى مكعبات ونقوم بتقطيع الفليفله الى مكعبات



- توضع قطع الدجاج مع الخضار المقطع وترص في اعواد خشبية



- توضع في الفرن مدة ربع ساعة إلى أن تستوي .

طريقة عمل شيش طاووق بالجبن



المقادير

مكعبات شيش طاووق مشوية

جبنة شيدر مبشورة

موتزاريلا مبشورة

جبنة رومي مبشورة

جبنة ايدام مبشورة

جبنة كريمية

زبدة

طريقة التحضير

* توضع كل المكونات سويا وتغطى بالموتزاريلا



* تدخل الفرن ثم تقدم في السندويتش