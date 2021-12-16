جامعة الأقصر تنهي استعداداتها لانطلاق بطولة الجامعات الأولى لكرة القدم الخماسية|صور

بمشاركة 16 جامعة مصرية

أنهت جامعة الأقصر استعداداتها لانطلاق بطولة الجامعة الأولى لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية والتي تبدأ في الفترة من 18 حتى 23 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 جامعة مصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، اليوم الخميس، مع رؤساء اللجان المنظمة للبطولة للتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمتطلبات اللوجستية والادارية لتحقيق النجاح للبطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بجامعة الأقصر.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن بعض الجامعات اعتذرت عن المشاركة لظروف خاصة بهم، ليصبح عدد الجامعات المشاركة رسميا، 15 جامعة بالإضافة إلى جامعة الأقصر، وهم (الإسكندرية، طنطا، بورسعيد، عين شمس، المنوفية، السادات، دمياط، الزقازيق، النيل الدولية، الأكاديمية العربية للعلوم بالقاهرة، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج، أسوان، وزارة التعليم العالي"ايجوث")، وتقام البطولة على مدار 6 أيام، بالتعاون مع الإتحاد الرياضي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، واتحاد الاتحادات النوعية برئاسة وزير الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضى للشركات.

وأضاف الدكتور محمد محجوب، أن فعاليات البطولة تبدأ بإجراء مراسم القرعة يوم السبت المقبل 18 ديسمبر الجاري، بساحة أبو الحجاج، يسبقها مسيرة يصاحبها عروض فنية، بدءا من مكتبة مصر العامة وصولا لمعبد الأقصر في تمام السابعة مساء، وتجرى بعدها القرعة في تمام السابعة والنصف، بساحة أبو الحجاج وسط المحافظة.

وتابع: حفل افتتاح البطولة سيكون بالصالة المغطاة في اليوم التالي الموافق الأحد 19 ديسمبر في تمام الساعة 10 صباحا، يتخلله عروض فنية وشعبية ثم تجرى مباراة الافتتاح بين فريقين أحدهما فريق جامعة الأقصر، ثم تقام باقي المباريات تباعا على ملعبي "ايجوث - وطلائع النصر" بالإضافة إلى ملعب الصالة المغطاة.

وفي سياق متصل وجه رئيس جامعة الأقصر، الشكر لمحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لدعمه المستمر للجامعة وللبطولة، كما وجه الشكر إلى اللواء خالد عبدالحميد، مدير الأمن، والقيادات الأمنية، والأستاذ صلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والاستاذ محمد إدريس، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة الجهات الداعمة للبطولة.

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