سعر ومواصفات سيارة هافال H6 موديل 2022 فى مصر

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية هافال ، عن طرح موديل 2022 الجديد من السيارة طراز H6 ، داخل السوق المحلى المصرى خلال شهر اكتوبر الماضى .

واوضح وكيل هافال ان السيارة H6 ، تاتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، وتم طرحها داخل السوق باربع فئات سعرية وتجهيزية مختلفة .

وتستمد السيارة هافال H6 موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 148 حصان ، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك .

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة هافال H6 موديل 2022 ، بطول 4653 مم ، و عرض 1886 مم ، و ارتفاع 1730 مم ، و بسعة الشنطة الخلفية 600 لتر .

وتضم السيارة هافال H6 موديل 2022 ، عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وخاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC، وأنظمة فرامل ركن إلكترونية EPB، ومساعد للفرامل BA، وثبات إلكتروني، والتحكم في الثبات عند المرتفعات، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية .

وتحتوى السيارة هافال H6 موديل 2022 ، على جنوط رياضية 18 بوصة، وسخانات بالزجاج الخلفي، ومصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح شبورة خلفية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، ومكيف هواء مانيوال مع وجود مخارج خلفية، ومفتاح ذكي، زر تشغيل/ إيقاف المحرك .

اما الفئة الثانية ، فيزيد بها عدد 4 وسائد هوائية، ومصابيح ضباب أمامية LED، وإمكانية فتح الشنطة الخلفية كهربائيًا، ومثبت تثبيت السرعة مع وجود أنظمة TJA – FCW – LKA- TSR، وكاميرا بتقنية 360 درجة، وحساسات أمامية .

بالاضافة الى مرايات ذاتية التعتيم، ومكيف هواء ثنائي التحكم، ومسند يد خلفية، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد، ومقاعد كهرباء داعمة للقطانية مع وجود خاصية تبريد الكراسي الأمامية، ومنافذ كهرباء، وعدد 8 مكبرات صوتية .

اما بالفئة الثالثة ، تحتوى على فتحة سقف بانوراما، وإضاءة محيطة بفتحة السقف، بالاضافة الى عدد 6 وسائد هوائية، وشاشة وسائط 12.3 بوصة، وخاصية تعديل مقعد السائق كهربائيًا، وساخانات بعجلة القيادة، ومخرج 12 فولت، وتحذير الخروج من الحارة المرورية، ونظام النقاط العمياء، وتحذير من الاصطدام الخلفي، وخاصية التنبيه وإيقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف، ونظام الركن الذاتي، وشاحن لا سلكي، للفئة الرابعة .

اما عن اسعار السيارة هافال H6 موديل 2022 :

- الفئة الأولى Standard بسعر 385 الف جنيه .

- الفئة الثانية Deluxe بسعر 415 الف جنيه .

- الفئة الثالثة Deluxe SR بسعر 435 الف جنيه .

- الفئة الرابعة High Deluxe بسعر 470 الف جنيه .