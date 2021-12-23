أبرزها شاشات جديدة.. كيف تجذب جيب جراند شيروكي 2022 عملاءها الجدد

لا تتوقف عن تطوير نفسها

تستمر جيب في إضفاء مزيد من التحسينات والتعديلات الفخمة على طرازها جيب جراند شيروكي، فبعد أن طرحت جراند شيروكي L بإصدار قاعدة العجلات الطويلة والثلاثة صفوف من المقاعد للركاب خلال عام 2021 بتصميم أنيق وكابينة داخلية غنية ومليئة بأحدث التقنيات مع إضافة مزايا السير على الطرق الوعرة والغير ممهدة، لم تتوقف جيب عن ابهار عملاؤها، وأضافت حزمة ترقيات جديدة لجراند شيروكي L موديل عام 2022 مع مزايا تكنولوجية جديدة وحزم مختلفة للشكل الخارجي وخيارات الطلاء المتنوعة إلى سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، سيكون التغيير الأكثر وضوحا سيكون التغيير الأكثر وضوحًا هو إضافة شاشة اختيارية مقاس 10.3 بوصة مخصصة للركاب الأماميين، على غرار الشاشة الثانوية الموجودة في جيب Wagoneer ، الشقيقة الأكبر لجراند شيروكي، الشاشة الجديدة تعرض أنظمة الملاحة، و مشاهد ملتقطة من الكاميرا، ومشاهد ترفيهية للركاب، وستكون قياسية في فئة تجهيز summit. فيما ستظل مجرد خيار حسب طلب العميل في الطرازات Limited و Overland و Summit.

جيب

ستكون جيب جراند شيروكي 2022 متاحة أيضًا بشاشة جديدة للركاب الخلفيين، مع شاشات ثنائية اختيارية عالية الدقة تأتي بمقاس 10.1 بوصة مثبتة في الجزء الخلفي من المقاعد الأمامية، ستكون متوفر في طرز جيب شيروكي Limited وجيب شيروكي Overland وجيب شيروكي Summit ، وتحتوي النظام على Amazon Fire TV مدمج ، والذي يمكن ربطه باتصال واي فاي داخل السيارة أو نقطة اتصال من أجهزة الهواتف النقالة.

بالنسبة للشاشات الثنائية الخلفية يمكن عرض المحتوى على كل شاشة على حدى أو ربط الشاشتين لعرض نفس المشاهد، ويمكن لراكب المقعد الأمامي مراقبة المحتوى والتحكم فيما يقدم على شاشات العرض الخلفية.

بالنسبة لموديل عام 2022 ، هناك فئات تجهيز جديدة مطروحة على العملاء تأتي منها Limited Black و Summit High Altitude ، والتي تشمل لمسات وشارات خارجية سوداء لامعة، وقضبان سقف، وشبكة هوائية معاد تصميمها بالكامل. حزمة البلاك تأتي مع عجلات من الألمنيوم الأسود اللامع مقاس 20 بوصة، مع عجلات مقاس 21 بوصة في فئة تجهيز Summit High Altitude. هناك أيضًا ثلاثة خيارات طلاء جديدة: Ember و Hydro Blue و Midnight Sky.