مقارنة بين جيب رانجلر وأودي Q7 موديلات 2022 | صور

احتلت سيارات الدفع الرباعي مكانة كبيرة داخل الأسواق المصرية، حيث تتمتع هذه الفئة بعدة مقومات تجعلها منافس قوي بفضل رحابة مقصورتها أضف إلى ذلك الارتفاع المناسب عن الأرض، وبالطبع قوة الأداء على الطرق المختلفة، ولعل المنافسة الحالية مشتعلة بين السيارتين

أداء المحركات

تضم السيارة جيب رانجلر موديل 2022 محرك بسعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 285 حصانا، وعزم اقصى للدوران 260 نيوتن/متر، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات، مع إمكانية اختيار ناقل حركة يدوي سداسي السرعات، وبهذه الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.8 ثانية.

تأتي سيارة أودي Q8 موديل 2022 بناقل حركة تيبترونيك ثماني السرعات، ونظام quattro للدفع الرباعي المستمر، وزودت بمحرك V6 بشاحن توربيني قادر على توليد قوة 330 حصان، ويبلغ أقصى عزم دوران له 500 نيوتن متر، وأقصى سرعة 250 كيلومتر/الساعة، مع قدرته على التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 6 ثوان.

الكماليات

بينما تأتي السيارة رانجلر موديل 2022 بنسبة خلوص ارضي تبلغ 10.9 بوصة، وزاوية كسر 27.8 درجة، مع زاوية اقتراب تبلغ 44 درجة، بالإضافة إلى زاوية خروج مقدارها 37 درجة، مع عجلات ذات نقوش بارزة وغائرة، مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي مميز، إلى جانب المصابيح الامامية الدائرية الشهيرة مع حزمة من الشبكات المتعددة المقاطع.

تتمتع السيارة أودي Q8 بإطلالة خارجية تحمل الكثير من المفاهيم، حيث تضم واجهة امامية تتسم بالشراسة، مع مصابيح انسيابية حادة تعمل بتقنية LEDLIGHT، بالإضافة إلى نظام الدفع الكلي للعجلات، مع شبكات امامية متعددة المقاطع والتي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و سبويلر رياضي انيق مثبت بالناحية العلوية من الزجاج الخلفي.

وسائل الأمان

تتوسط قمرة القيادة للسيارة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8.4 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، إلى جانب منظومة المكابح عالية الاداء وسائل الحماية الهوائية AIRBAGS، بالإضافة إلى فتحة سقف، مع خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات والتعامل مع التضاريس المختلفة.

تحتوي سيارة اودي على حزمة من وسائل الأمن و السلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية و الستائر الجانبية، و مكابح مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و خاصية الثبات الالكتروني، و برنامج متابعة ضغط الإطارات.

أسعار جيب رانجلر موديل 2022:

يبلغ سعر جيب رانجلر موديل 2022 مليون و800 ألف جنيه.

أسعار أودي Q8 موديل 2022:

الفئة الأولى S LINE بسعر 2,02 مليون جنيه.

الفئة الثانية S LINE PLUS بسعر 2,175 مليون جنيه.