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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيب تتيح رانجلر 2022 للحجز بالطلاء الأرجواني المميز

رانجلر موديل 2022
رانجلر موديل 2022

أعلنت شركة جيب لصناعة السيارات الأمريكية ، عن استمرار توافر الطلاء الأرجواني للسيارة رانجلر موديل 2022، الذي أطلقت عليه اسم Tuscadero للعملاء في أغسطس .

 

وأوضحت جيب انها لم تتخيل أن يكون الإقبال على الطلاء الأرجواني للسيارة رانجلر موديل 2022 كبيراً بهذا القدر، لذلك ستقوم بتوفيره لفترة أطول ولكن محدودة نتيجة لشعبيته.

 

وبعد توافر الطلاء الأرجواني المميز كاختيارى للعملاء ، تم طلب الطلاء الاختيارية ذي السعر 395 دولار من ما يقرب من 30,000 عميل، ما يجعله أكثر ألوان رانجلر الخاصة شهرة هذا العام .

 

وقال جيم موريسون، نائب رئيس الشركة ورئيس جيب أمريكا الشمالية: "لقد توقعنا أن يحظى Tuscadero بشعبية وأن تكون الاستجابة قوية من العملاء، فهو يحظى بشعبية كبيرة ونحن نوسع الإنتاج إلى عام 2022 من أجل تلبية طلب العملاء القوي، ويُمكن للعملاء طلبه حتى شهر ديسمبر من هذا العام.

 

وكان موريسون في أغسطس الماضى صرح: "مع احتفال علامة جيب التجارية بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيسها، حان الوقت لإطلاق لون مخصص على سيارة جيب الأكثر شهرة، وهو مصمم لكسر القالب، وما يميز الألوان مثل Tuscadero هو أنها تجذب محبي العلامة لأنه مثير وأصيل ومتميز مثل مجتمع جيب".

 

عندما تم الكشف عن اللون، كانت هذه هي المرة الأولى التي وفرته الشركة على رانجلر، وكان متوفراً في جميع الفئات، وإلى جانب Tuscadero كشفت جيب أيضاً عن ثلاثة ألوان خاصة أخرى وهي Chief Blue وNacho وGecko.

 

كما يستمر خيار الطلاء في التوفر في كل فئات رانجلر بما في ذلك سبورت وصحارى وروبيكون و4xe وغيرهم، ويظل السعر كما هو، والذي يبلغ 395 دولار .

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