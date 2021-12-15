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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على تفاصيل مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

مزاد سيارات
مزاد سيارات

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية في مصر التابعة لوزارة المالية ، عن فاعلية جديدة خاصة بمزاد للسيارات تابع لـ جمارك مطار القاهرة ، والذى يضم سيارات ملاكي وبيك أب وميكروباصات .

واوضحت هيئة الخدمات الحكومية ان مزاد السيارات الخاص بـ جمارك مطار القاهرة سيقام يوم يوم 28 ديسمبر الجاري.

ويشمل العديد من السيارات ، من بينها بي ام دبليو ، و هيونداي ، و أودي ، و تويوتا ، و ميتسوبيشي ، و دايو ، و فولكس فاجن ، و شيفروليه ، و مرسيدس ، و جي ام سي ، و سيتروين .

 بالاضافة الى سيارات جاك ، و بيجو ، و فورد ، و سوبارو ، و فيات ، و هوندا ، و جاجوار ، و مرسيدس ، و رانج روفر ، و هامر ، و دودج. 

واكدت هيئة الخدمات الحكومية في مصر التابعة لوزارة المالية ، أنه يسقط حق أصحاب سيارات جمارك مطار القاهرة " المهامل" ما لم يتم سحبها قبل اعتماد جلسة المزاد . 

وسيقام المزاد في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهراً ، وسيكون البيع بدون عمولة والمعاينة أساس لبيع السيارات. 

ويبلغ تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه ويتم دفع 30% فورد رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوم ، ويبلغ سعر كراسة الشروط للمزاد 400 جنيه. 

مطار القاهرة بي إم دبليو ميتسوبيشي وزارة المالية جمارك مطار القاهرة هيونداي شيفروليه هيئة الخدمات الحكومية نادي المصري جي إم سي

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