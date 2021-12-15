تعرف على تفاصيل مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية في مصر التابعة لوزارة المالية ، عن فاعلية جديدة خاصة بمزاد للسيارات تابع لـ جمارك مطار القاهرة ، والذى يضم سيارات ملاكي وبيك أب وميكروباصات .

واوضحت هيئة الخدمات الحكومية ان مزاد السيارات الخاص بـ جمارك مطار القاهرة سيقام يوم يوم 28 ديسمبر الجاري.

ويشمل العديد من السيارات ، من بينها بي ام دبليو ، و هيونداي ، و أودي ، و تويوتا ، و ميتسوبيشي ، و دايو ، و فولكس فاجن ، و شيفروليه ، و مرسيدس ، و جي ام سي ، و سيتروين .

بالاضافة الى سيارات جاك ، و بيجو ، و فورد ، و سوبارو ، و فيات ، و هوندا ، و جاجوار ، و مرسيدس ، و رانج روفر ، و هامر ، و دودج.

واكدت هيئة الخدمات الحكومية في مصر التابعة لوزارة المالية ، أنه يسقط حق أصحاب سيارات جمارك مطار القاهرة " المهامل" ما لم يتم سحبها قبل اعتماد جلسة المزاد .

وسيقام المزاد في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهراً ، وسيكون البيع بدون عمولة والمعاينة أساس لبيع السيارات.

ويبلغ تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه ويتم دفع 30% فورد رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوم ، ويبلغ سعر كراسة الشروط للمزاد 400 جنيه.