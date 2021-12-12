قبل انطلاق الفورمولا1.. حلبة مرسى ياس تحقق أعلى مستويات الاعتماد البيئي

أعلنت أبوظبي لإدارة رياضة السيارات عن تحقيقها أعلى مستويات الاعتماد البيئي لدى الاتحاد الدولي للسيارات، بالتزامن مع الاستعدادات لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021.

ومنح الاتحاد الدولي للسيارات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 تقييم ثلاث نجوم، مؤكدًا بذلك التزام الحدث بإدارة البيئة واتبع نهج مستدامًا خلال فترة التحضيرات واستضافة السباق الختامي لموسم 2021.

واعتمد التقييم على مجموعة رائدة من المبادرات والبرامج التي نفذتها شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات في حلبة مرسى ياس خلال استضافة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، والتي تتضمن تصنيع أزياء كوادر العمل في سباق الجائزة الكبرى من البلاستيك المعاد تدويره، بالإضافة إلى اعتماد بيئة خالية من البلاستيك أحادي الاستخدام ضمن المركز الإعلامي ومنطقة البادوك ومرائب الصيانة وفلل الفرق، كما شملت الخطوات أيضًا استخدام نظام مبتكر لإعادة تدوير المساه واستخلاص مياه الشرب من الهواء.

وتوفر هذه التقنية الرائدة مياه الشرب، وتلغي في الوقت نفسه الحاجة إلى الاعتماد الواسع على عبوات المياه البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتروي هذه المحطات عطش ضيوف الفورمولا1 في ياس كارت زون والمدرج الرئيسي والمركز الإعلامي ومناطق البادوك.

ويتوافق هذا التقييم البيئي لجائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 مع خطة الاستدامة البيئية التي وضعتها فورمولا ون والهادفة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية وتنظيم السباقات بشكل مستدام بحلول عام 2025، وأن تتحول الفورمولا1 إلى بطول حيادية الكربون بحلول عام 2030.

وكانت دولة الإمارات قد حصلت على شهادة الاتحاد الدولي للسيارات للاعتماد البيئي على المستوى الوطني في عام 2015، عن طريق برامج منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ومع التقييم الذي حققته شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، تعد الإمارات أول من يجمع هذين التقييمين عالميًا.