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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنمية الصعيد: جنوب مصر سيحظى بجزء جيد من ميزانية الدولة.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الصعيد لم يكن يلقى اهتماما كبيرا قبل عام 2014 ، ولم يكن له الحظ الوفير من مخصصات ومشروعات الدولة، لافتا إلى أن الصعيد يشهد في الفترة الحالية نهضة كبيرة في شتى المجالات، ومنها تنفيذ مشروعات " حياة كريمة " والتي توفر الحياة الجيدة لأبناء الصعيد .

وأضاف شريف صالح ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " المبادرة "، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن صعيد مصر سيحظى بجزء جيد من ميزانية الدولة للمشروعات والبنية الأساسية، والصعيد حاليا يشهد نهضة كبيرة.

وأشار إلى أن الاهتمام بالصعيد ينصب بشكل أساسي في البنية التحتية ، وتوفير الحياة الكريمة ، والطرق السلمية ، والوحدات الصحية ، مضيفا أن الرئيس يهتم بتوفير الحياة الكريمة لأبناء الصعيد وفتح أفاق تنموية جديدة ".

وتابع صالح: "خلال العامين القادمين يشهد الصعيد انتهاء لجميع مشروعات البنية الأساسية بنسبة 100%.

وقال شريف صالح في تصريحات سابقة، إن هناك بعض التحديات الموجودة في الصعيد وهي عدم توافر فرص عمل، وهجرة الشباب من هناك إلى المحافظات الأخرى وكان هناك فجوات في المشروعات، إلا أن الوضع تغير بعد عام 2014، وتم إنشاء مشروعات في الطرق ومحطات الصرف واستخدام مياه الصرف المعالج في بعض الزراعات".

تنمية الصعيد اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد رئيس هيئة تنمية الصعيد برنامج المبادرة توك شو

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