بعد 3 ستات.. شيماء السباعي تكشف عن برنامجها الجديد في 2022

كشفت الإعلامية شيماء السباعي عن مفاجأة تحضر لها خلال العام القادم 2022 ، حيث أكدت أنها بصدد الإعلان عن برنامجها الجديد الذى سيتم انطلاقه مع بداية العام الجديد.

وتابعت شيماء السباعي خلال ندوه بموقع صدى البلد، أن البرنامج الجديد سوف يشاركها في تقديم إعلامي مميز، وسيحمل البرنامج طابعا خاصا، مؤكدة أن الإعلان عن التفاصيل سيكون خلال الأيام القادمة .



وكانت قد حلت الإعلامية شيماء السباعي ضيقة على موقع صدي البلد في ندوة تم تكريمها فيها عن مشوارها الإعلامي ، حيث كشفت العديد من التفاصيل حول مسيرتها .

وخلال الندوه تحدثت الإعلامية شيماء السباعي عن مفاجأة جديدة تحضر لها خلال عام 2022 ، حيث سيتم الاعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة .

كما تحدثت شيماء السباعي خلال الندوة عن تجربتها في برنامج 3 ستات والذى عرض خلال الأسابيع علي قناة صدي البلد وحقق نجاحآ كبيرا ، بالاضافه إلي رائيها في البرنامج النسائية المنتشرة علي الفضائيات خلال الفترة الراهنة .

وفي الجانب الإنساني تحدثت شيماء السباعي عن علاقتها بابنها الوحيد ، وتجربته في عالم تقديم البرامج ،بالاضافه الي العديد من المواقف الكوميدية بينهم علي مواقع التواصل الاجتماعي .

وسردت الإعلامية شيماء السباعي عن ذكرياتها في تقديم البرامج ، واستعادتها كمذيعة من عملها صحفية في عدد من المؤسسات الصحفية الهامه سواء القومية أو الخاصة .