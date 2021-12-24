عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد 3 ستات.. شيماء السباعي تكشف عن برنامجها الجديد في 2022

شيماء السباعي
شيماء السباعي

كشفت الإعلامية شيماء السباعي عن مفاجأة تحضر لها خلال العام القادم 2022 ، حيث أكدت أنها بصدد الإعلان عن برنامجها الجديد الذى سيتم انطلاقه مع بداية العام الجديد.

وتابعت شيماء السباعي خلال ندوه بموقع صدى البلد، أن البرنامج الجديد سوف يشاركها في تقديم إعلامي مميز، وسيحمل البرنامج طابعا خاصا، مؤكدة أن الإعلان عن التفاصيل سيكون خلال الأيام القادمة .


وكانت قد حلت الإعلامية شيماء السباعي ضيقة على موقع صدي البلد في ندوة تم تكريمها فيها عن مشوارها الإعلامي ، حيث كشفت العديد من التفاصيل حول مسيرتها .

وخلال الندوه تحدثت الإعلامية شيماء السباعي عن مفاجأة جديدة تحضر لها خلال عام 2022 ، حيث سيتم الاعلان عن تفاصيلها خلال الأيام  المقبلة .

كما تحدثت شيماء السباعي خلال الندوة عن تجربتها في برنامج 3 ستات والذى عرض خلال الأسابيع علي قناة صدي البلد وحقق نجاحآ كبيرا ، بالاضافه إلي رائيها في البرنامج النسائية المنتشرة علي الفضائيات خلال الفترة الراهنة .

تحضر لمفاجأة خلال 2022.. الإعلامية شيماء السباعي في ضيافة صدي البلد

المخرج ومدير التصوير أحمد المرسي في ضيافة "صدى البلد"..صور

وفي الجانب الإنساني تحدثت شيماء السباعي عن علاقتها بابنها الوحيد ، وتجربته في عالم تقديم البرامج ،بالاضافه الي العديد من المواقف الكوميدية بينهم علي مواقع التواصل الاجتماعي .

وسردت الإعلامية شيماء السباعي عن ذكرياتها في تقديم البرامج ، واستعادتها كمذيعة من عملها صحفية في عدد من المؤسسات الصحفية الهامه سواء القومية أو الخاصة .

شيماء السباعي الاعلامية شيماء السباعي بداية العام الجديد قناة صدي البلد عام 2022

ترشيحاتنا

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021

يعاني من فقر الدم.. سبب نقل المطرب أحمد جوهر إلى المستشفى

أحب اللعب بجواره.. ساديو ماني: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم

الجرعات المعززة لن تقضي على الوباء.. الصحة العالمية: تفشي متحور أوميكرون في 110 دول

لجنة استرداد أراضي الدولة: تسليم 41 ألفا و300 عقد تقنين منذ تشكيل اللجنة حتى الآن

نزار الفارس يقرأ القرآن على منة عرفة.. وزوجها "أنا راجل صعيدي وغيرتي متسمحليش"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات .. الرئيس السيسي يفتتح مشروعات تنموية عملاقة جديدة لأهل الصعيد

قرار عاجل بتعليق مسابقة الدوري المصري الممتاز

نقل الفنان أحمد جوهر إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

صوته يشبه النساء.. حسن شاكوش يرد على صابر الرباعي| فيديو

بـ المانيكير وماكياج كامل .. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كذّبها اللاعب بصورة من الجيم .. لماذا تتكرر شائعات وفاة مؤمن زكريا؟

الفنان يتراجع عن الهجوم على النقيب.. لماذا عدَّل فلوكس منشوره ضد أشرف زكي؟

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

فيديو

عقوبة الغش.. حبس وغرامة وحرمان من الامتحانات لطلاب المدارس والجامعات “فيديو”

ليلى علوي تهني قراء صدى البلد بالكريسماس: أتمنى السلام يعمّ العالم |فيديو

فى أحدث ظهور لها.. ليلى علوى: بسمع راب ومهرجانات وراضية بحياتي| فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال وزير التربية والتعليم حول امتحانات أولى وتانية ثانوي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ