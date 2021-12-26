الضرائب: نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار التسوية السنوية للمرتبات.. آخر يناير

صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن شهر يناير يشهد التزاما هاما على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وما فى حكمها، بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وهو تقديم إقرار ضريبى بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير.

وأكد عبد القادر حرص المصلحة على استمرار دورها فى التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها فى ضوء التعديلات التشريعية التى طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وآخرها القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ ولتوحيد لطريقة احتساب تلك الضريبة.

وقامت المصلحة بإعداد دليل إرشادى يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات وما في حكمها وأمثلة عملية لها، وإتاحته على موقعها الإلكتروني، ويتمكن الممول من الاطلاع والتحميل لهذا الدليل من خلال الرابط التالى:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/almnshwrat-waladlt



وأوضح "عبد القادر" الحالات التى يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الإقرار الضريبي السنوى والتى تشتمل على: أنه إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا ً كانت قيمة هذا الدخل، وإذا كان صافى دخله من إيرادات المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد على المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.

وأشار "عبد القادر" إلى أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب، وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالإخطار طبقا لنص المادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

ونوه "عبد القادر" إلى أن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين، ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصي وفقاً للقانون، مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة، وتعتبر الجهة التى يعمل بها جهة عملة الأصلية.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥، والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، والذى يقوم بالرد على جميع الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

جدير بالذكر أن رابط قناة “يوتيوب” الرسمية الخاصة بالمصلحة هو:

https://www.youtube.com/channel/UCmd-HPIoqfORi7nz40GWurQ

ورابط الصفحة الرسمية للمصلحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هو:

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ورابط صفحة المصلحة على “تويتر”:

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ورابط صفحة المصلحة على “إنستجرام”:

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ويمكن للممولين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي [email protected]

