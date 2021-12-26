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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم الخامس.. 8 مرشحين جدد في انتخابات الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

انتهي اليوم الخامس من تلقي طلبات المرشحين لانتخابات نادي الزمالك، والذي بدأ في الحادية عشرة من صباح الأربعاء الماضي، وتواصل أيام الخميس والجمعة والسبت، واليوم الأحد، حث يمتد لمدة 7 أيام متتالية.

وتقدم خلال اليوم الخامس لفتح باب الترشح لانتخابات النادي ، في العضوية فوق السن كلا من: هشام يكن حسين  عبدالله جورج عبده، هاني محمد فاروق أبو العز، جمال عبد الناصر أمين، عصام الدين حسن سيد، مصطفى سيد عبد الخالق.

في حين تقدم على منصب العضوية تحت السن، محمد علي أحمد أبو النجا.

ويتولى شريف حسين نائب الرئيس التنفيذي الإشراف على اللجنة التي تضم كلا من: وليد بخيب نائب المدير التنفيذي ومدير الشئون الإدارية رئيسا و محمود مأمون مساعد المدير التفيذي نائبا ، وعضوية كلا من: سهير الشاعر مديرة الاشتراكات، وحسن محمد حسن المحامي بالشئون القانونية،ومحمد حنفي مدير إدارة المتابعة، وسامح عطوة مدير إدارة السكرتارية العامة، ووليد حسن مدبولي عن قسم الخزينة.

وتتكون لجنة الشباب والرياضة المشرفة على الانتخابات من: عبد الرحمن النجار مدير إدارة العجوزة، وإيمان محمد رمضان إدارة الهيئات بالمديرية، وهالة عبد القادر محمد إدارة شباب العجوزة.

ويبدأ تلقي الطلبات لمدة 8 ساعات يوميا، من الساعة 11 صباحا وحتى 7 مساء.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً.

وكان مجلس إدارة الزمالك وجه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوى لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام القانون واللوائح وقانون الجائحـة رقـم 152 لسنـة 2021 لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي  والذي سيتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي  يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق، النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، النظر فى الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

الجمعيه العموميه الانتخابات الشباب والرياضة الزمالك لجنة الشباب والرياضة

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