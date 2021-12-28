تتبيلة مختلفة.. طريقة تحضير أسياخ اللحم المشوية بالثوم

يميل الكثير من الأشخاص إلى تناول اللحم على الطريقة الأمريكية، وإضافة التوابل الخفيفة للاستمتاع باللحم، ويمكن إضافة البطاطس المشوية بجانبه، وتقديم العديد من الأكلات بطرق خفيفة وبسيطة وإليك أبرزها.

طريقة تحضير أسياخ اللحم المشوية بالخطوات

مقادير أسياخ اللحم المشوية بالثوم

كيلو لحم ستيك مكعبات

بصل أحمر مكعبات

ثلثى كوب صويا صوص

6 فصوص ثوم مفروم

ربع كوب زيت سمسم

نصف كوب زيت

نصف كوب سكر

ملعقة كبيرة جنزبيل مبشور

2 ملعقة كبيرة سمسم

أعواد خشبية

بصل اخضر مفروم للتقديم

طريقة تحضير أسياخ اللحم المشوية بالثوم

* فى وعاء كبير يخلط زيت السمسم مع الصويا صوص و السكر و يقلبوا جيدا

* يضاف الثوم المفروم والزنجبيل المفروم والسمسم ثم تتبل اللحمه

* يرفع قطع اللحم من التتبيلة و ترص على أعواد خشبية مع البصل

* تشوى الأسياخ على الشواية المدهونة بالزيت مع التقليب ودهنها بالتتبيلة ثم تقدم مزينة بالبصل الاخضر