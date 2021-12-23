بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة

كرات البطاطس بالجبنة من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل لأطفالك و أفراد أسرتك.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة في المنزل.

مقادير كرات البطاطس بالجبنة



500 جرام بطاطس مهروسة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل

5 ملعقة دقيق

1 ملعقة صغيرة اوريجانو مطحون ناعم

2 بيض

ملح

90 مل لبن

125 جرام دقيق جبنة موتزاريلا مكعبات صغيرة

ريحان مفروم

ورق زعتر

بقسماط

زيت قلي



طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبنة



- في بولة تضاف البطاطس المسلوقة وتهرس جيدا وتتبل بالملح والفلفل والأوريجانو ويضاف الدقيق ويقلب الخليط ويشكل على شكل كور ويصنع تجويف بداخل كل كورة وتحشى بالجبنة الموتزاريلا والريحان والزعتر وتغلق بإحكام.

- تغلف كرات البطاطس بالدقيق والبيض والبقسماط وتقلى في زيت غزير حتى تطهى وتقدم.