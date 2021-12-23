بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة

كرات البطاطس بالجبنة من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل لأطفالك و أفراد أسرتك.
قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة في المنزل.
مقادير كرات البطاطس بالجبنة
500 جرام بطاطس مهروسة
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل
5 ملعقة دقيق
1 ملعقة صغيرة اوريجانو مطحون ناعم
2 بيض
ملح
90 مل لبن
125 جرام دقيق جبنة موتزاريلا مكعبات صغيرة
ريحان مفروم
ورق زعتر
بقسماط
زيت قلي
طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبنة
- في بولة تضاف البطاطس المسلوقة وتهرس جيدا وتتبل بالملح والفلفل والأوريجانو ويضاف الدقيق ويقلب الخليط ويشكل على شكل كور ويصنع تجويف بداخل كل كورة وتحشى بالجبنة الموتزاريلا والريحان والزعتر وتغلق بإحكام.
- تغلف كرات البطاطس بالدقيق والبيض والبقسماط وتقلى في زيت غزير حتى تطهى وتقدم.