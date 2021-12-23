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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة

كرات البطاطس بالجبنة
كرات البطاطس بالجبنة

 كرات البطاطس بالجبنة من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل لأطفالك و أفراد أسرتك.

 

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج  نأنأة على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة في المنزل.

 

مقادير كرات البطاطس بالجبنة 


500 جرام بطاطس مهروسة

 1 ملعقة صغيرة ملح 

1 ملعقة صغيرة فلفل 

5 ملعقة دقيق 

1 ملعقة صغيرة اوريجانو  مطحون ناعم

2 بيض

 ملح

 90 مل لبن 

125 جرام دقيق جبنة موتزاريلا  مكعبات صغيرة

ريحان مفروم

 ورق زعتر

 بقسماط

 زيت قلي 

 


طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبنة


- في بولة تضاف البطاطس المسلوقة وتهرس جيدا وتتبل بالملح والفلفل والأوريجانو ويضاف الدقيق ويقلب الخليط ويشكل على شكل كور ويصنع تجويف بداخل كل كورة وتحشى بالجبنة الموتزاريلا والريحان والزعتر وتغلق بإحكام.

- تغلف كرات البطاطس بالدقيق والبيض والبقسماط وتقلى في زيت غزير حتى تطهى وتقدم.

 

كرات البطاطس بالجبنة طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة مقادير كرات البطاطس بالجبنة طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبنة الشيف عمر إسماعيل

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