أكلات سهلة فى الشتاء .. طريقة عمل أقراص البطاطس بالدجاج

تعد أقراص البطاطس بالدجاج من أسهل الأكلات المغذية التي يمكن تقديمها في فصل الشتاء وفي نفس الوقت مذاقها شهي ولذيذ.

ونقدم طريقة عمل أقراص البطاطس بالدجاج بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير أقراص البطاطس بالدجاج

1 كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة

نصف كوب لبن

ربع كوب بقدونس

نصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة كبيرة زبدة

خلطة الدجاج

2 صدور دجاج

1 ملعقة كبيرة زبدة

بصل

1 كوب فلفل ألوان

1 كوب مشروم

1 ملعقة صغيرة زعتر

ملح

فلفل أسود

جوزة الطيب



طريقة عمل أقراص البطاطس بالدجاج

* في طاسة ساخنة شوحي البصل في الزبدة وضيفي الدجاج والملح والفلفل الأسود والفلفل الألوان وقلبيهم جيدا

* ضعي الزعتر وجوزة الطيب والمشروم ويشوحوا حتى تمام طهي الدجاج ويرفع البطاطس مع الزبدة واللبن والبقدونس والدقيق على النار حتى تمام التجانس

* يصنع من البطاطس كرات وتحشى بخليط الدجاج ثم توضع موتزاريلا على وجه الكرات وتدخل الفرن حتى الطهي وذوبان الجبنة وتقدم أقراص البطاطس بالدجاج في اى وقت من اليوم ولا تحتاج لوقت لإعادة التسخين.