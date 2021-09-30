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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل صينية البطاطس المهروسة بالدجاج

طريقة عمل صينية البطاطس
طريقة عمل صينية البطاطس المهروسه بالدجاج

طريقة عمل صينية البطاطس  المهروسة بالدجاج  نريد تناول الأطعمة التي نفضلها دون أن نحصل على الكثير من السعرات الحرارية، وهي ما تجعلها غير مناسبة لمن يتبعون حمية غذائية صحية، إلا أنه بالرغم من ذلك هناك بدائل صحية لإعداد البطاطس البوريه بالدجاج.

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وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن البطاطس البورية وجبة لذيذة؛ حيث يمكن تناولها في الرجيم دون الخوف من زيادة الوزن، والحصول على سعرات حرارية عالية.

وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هناك طريقة فعالة لتقديم صينية البطاطس البوريه بالدجاج الدايت دون أن تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، وذلك مع مراعاة تناول كمية مناسبة وعدم الإفراط في تناولها.

مقادير  عمل صينية البطاطس المهروسة بالدجاج

مقادير طريقة تحضير صينية البطاطس

مقادير طريقة تحضير صينية البطاطس البوريه بالدجاج

-4 بطاطس كبيرة الحجم
-كوب لبن كامل الدسم
-ملعقتان زيت زيتون
-2 فلفل الوان احمر واصفر
-4 أفخاذ دجاج مخلية من الجلد والعظم
-4 بصلة كبيرة
-ملح وفلفل اسود

طريقة تحضير  صينية البطاطس المهروسة بالدجاج

طريقة تحضير صينية البطاطس البوريه بالدجاج

1- يفرم البصل ويضاف إليه ملح وفلفل اسود، وتوضع به أفخاذ الدجاج ليلة كاملة للتتبيل.

2- تقشر البطاطس وتقطع على 4 وتسلق ثم يضاف إليها ملح وفلفل اسود، وملعقة زيت الزيتون وكوب اللبن وتهرس.

3- في مقلاة توضع ملعقة زيت الزيتون الأخرى وتقطع أفخاذ الدجاج مكعبات صغيرة، وتحمر في المقلاة، ويضاف إليها الفلفل الألوان وتغطى حتى تمام النضج.

4- في صينية غير لاصقة توضع طبقه من البطاطس المهروسة، ثم توضع حشوة الدجاج والفلفل الألوان، ثم توضع باقي البطاطس المهروسة.

5- تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة ثم تقدم.

فوائد صينية البطاطس المهروسة بالدجاج

فوائد صينية البطاطس المهروسة

- تحتوي على أغلب العناصر التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والمعادن والمغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والنحاس وفيتامين ج.
- تمد الجسم بالطاقة.
- البطاطس المسلوقة تساعد على أنقاص الوزن لاحتوائها على مواد تمتص الدهون.
- البطاطس المسلوقة تمتص السموم الموجودة في الجسم.
البطاطس المسلوقة تساعد في عدم الإصابة بسرطان وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والأمراض العصبي.

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