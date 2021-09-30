عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحضير طاجن البطاطس بالكفتة مع الشيف نورهان ميشيل

كفتة بالبطاطس
كفتة بالبطاطس

قدمت الشيف نورهان ميشيل، مقادير وطريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة، خلال برنامج «سفرة دايمة» على قناة «صدى البلد».

 المقادير: 

«كيلو بطاطس مهروسة – زبدة – نصف كيلو لحمة مفرومة – تفل بصل – أعواد بصل أخضر مفروم – بيضة – نصف كوب لبن – بقسماط – جبنة موتزاريلا – بيكنج بودر – بصل بودر – ثوم بودر – بابريكا – بهارات لحمة – جوزة الطيب – ملح وفلفل أسود».

 طريقة العمل: 

«نضع اللحمة في وعاء كبير ثم نضيف عليه تفل البصل والبقسماط والبيضة ثم البهارات ثم يقلب الخليط جيدًا، ثم تشكيل اللحمة على شكل كور، ووضعها في الزيت على النار، بينما نضع البطاطس في صينية على النار ونضيف عليها الزبدة واللبن وملح وزعتر، ثم نضع البطاطس في صينية وعليها الكفتة وصوص البيتزا والجبنة المونزاريلا، ونضعها في الفرن».

البطاطس عمل طاجن البطاطس بالكفتة الشيف نورهان ميشيل البهارات جوزة الطيب المقادير

ترشيحاتنا

مساعد رئيس الجمهورية: تكثيف الجهود لإزالة جميع التعديات.. والإسراع في التقنين للجادين

جامعة أسيوط: منع استخراج كارنيهات الطلاب الغير مطعمين بـ لقاح كورونا

مصر حذرت من الصراع المسلح..نص كلمة شكري باجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا

إشادة دولية بمنظومة التأمين الصحى الشامل.. تفاصيل

مستخدم لخرائط جوجل يثير الجدل بصورة لمدخل غامض.. تفاصيل

حياة كريمة.. انطلاق القافلة الفنية التنموية لقري مركز الصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

صرف 14 ألف جنيه عن كل سنة خدمة فعلية بحد أقصي 450 ألفاً للعاملين بالحديد والصلب

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

قناة الزمالك تزف بشرى سارة لعشاق القلعة البيضاء

إصابة 7 أشخاص فى حريق محدود بأحد الترسانات البحرية بسفاجا

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

فيديو جراف.. الإجابة تونس.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية

فيديو جراف.. بحجم علبة.. ناسا تطلق قمرا صناعيا لمهمة جديدة.. تعرف عليه

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ