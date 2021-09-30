تحضير طاجن البطاطس بالكفتة مع الشيف نورهان ميشيل

قدمت الشيف نورهان ميشيل، مقادير وطريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة، خلال برنامج «سفرة دايمة» على قناة «صدى البلد».

المقادير:

«كيلو بطاطس مهروسة – زبدة – نصف كيلو لحمة مفرومة – تفل بصل – أعواد بصل أخضر مفروم – بيضة – نصف كوب لبن – بقسماط – جبنة موتزاريلا – بيكنج بودر – بصل بودر – ثوم بودر – بابريكا – بهارات لحمة – جوزة الطيب – ملح وفلفل أسود».

طريقة العمل:

«نضع اللحمة في وعاء كبير ثم نضيف عليه تفل البصل والبقسماط والبيضة ثم البهارات ثم يقلب الخليط جيدًا، ثم تشكيل اللحمة على شكل كور، ووضعها في الزيت على النار، بينما نضع البطاطس في صينية على النار ونضيف عليها الزبدة واللبن وملح وزعتر، ثم نضع البطاطس في صينية وعليها الكفتة وصوص البيتزا والجبنة المونزاريلا، ونضعها في الفرن».