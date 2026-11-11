3 شركات تتحكم في سوق الحديد بمصر.. شعبة مواد البناء تكشف أسباب ارتفاع الأسعار

كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن وجود تحديات هيكلية تواجه سوق الحديد في مصر، مؤكدًا أن محدودية المنافسة وسيطرة 3 شركات على السوق من العوامل المؤثرة في حركة الأسعار.

تكاليف الإنتاج وأسعار الحديد

وأوضح الزيني، خلال مداخلة ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، أن فرض رسوم على واردات خام البيلت المستورد ساهم في تقليص الكميات المتاحة بالسوق، الأمر الذي انعكس على تكاليف الإنتاج وأسعار الحديد النهائية.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بعامل واحد فقط، وإنما يأتي نتيجة مجموعة من الضغوط، تشمل تراجع المنافسة بين الشركات، ونقص إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، فضلًا عن عدم استقرار سعر صرف الدولار.

تحديات تتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج

وأضاف أن سوق الحديد شهدت في فترات سابقة وفرة في المعروض وحالة من الركود، قبل أن تتغير الأوضاع مع ظهور تحديات تتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكلفتها.

وأكد رئيس شعبة مواد البناء أن الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد جاءت بالتزامن مع نقص إمدادات الغاز الطبيعي، مشددًا على أهمية معالجة أسباب ارتفاع التكلفة وضمان وجود منافسة حقيقية بين المنتجين، بما ينعكس على استقرار الأسعار بالسوق المحلية.