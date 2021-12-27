ب3 طرق سريعة طريقة تحضير البان كيك



المقادير لتحضير البان كيك للشيف إلهام فتحي



3/4 كوب حليب

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

كوب طحين

2 ملعقة كبيرة خل ابيض

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة مذوبة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

بيضة



طريقة التحضير للبان كيك



- في وعاء اخلطي الخل والحليب و اتركيه لمدة 5 دقائق وأضيفي الزبدة والبيض واخلطي حتى تتجانس المكونات

- ضعي مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة واسكبي فيها حوالي 2 ملعقة كبيرة من المزيج لعمل دوائر من البان كيك

اتركي المزيج في المقلاة لمدة 30 ثانية ثم اقلبيها حتى يصبح لونها بني فاتح وتنضج

المقادير لتحضير البان كيك للشيف غادة التلي





مكونات بان كيك بدون حليب:

كوب من الدقيق3 ملاعق من السكرملعقتان من الزبدةملعقة كبيرة من البيكنج باودررشة من الملح

طريقة عمل البان كيك خطوة بـ خطوة:

نخلط الدقيق،الزبدة،السكر،البيكنج باودر،الملح جيدًا فى وعاءنترك الخليط حتى يرتاحنسكب بملعقة كبيرة لتكون الكمية متساوية ندهن مقلاة غير لاصقة بالزيتنضعة ونتركة حتى ينضج من جهة ثم تقلب على الجهة الأخرى.

المقادير لتحضير البان كيك للشيف دعاء عاشور



المقادير لتحضير الكيك:

1/2 كوب حليب سائل

ملعقة صغيرة باكينج باودر

ملعقة صغيرة فانيليا

بيضة

كوب دقيق

عسل

فواكه مشكلة حسب الرغبة



طريقة التحضير:



تخلط المقادير مع بعضها جيدا حتى يصبح لدينا مزيجا لينا ومتماسكا وتحمى مقلاة على النار جيدا ويصب المزيج فوقها.

وعندما تظهر فقاعات على الوجه وتنشف الجوانب تقلب على الجهة الأخرى ثم تكرر العملية حتى انتهاء المزيج وتوضع الفاكهة عليها ونضع عسل حسب الرغبة ويمكن إضافة المكسرات.

المقادير لتحضير البان كيك للشيف أميرة شنب





المقادير:

1 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 بيض مخفوق

1 كوب حليب

2 ملعقة زيت نباتي



طريقة التحضير:



في وعاءٍ كبير اخلطي الدقيق، السكر، البايكنج باودر والملح

أحدثي فجوة في وسط الخليط ثم أضيفي الحليب، البيض والزيت.

اخلطي المكوّنات جيّدًا باستخدام الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على عجينة سائلة.

سخني مقلاة واسعة على النار ثم اسكبي ربع كوب من العجينة في المقلاة.

قلبي البان كيك حتى يصبح لونه ذهبى وكرري العملية حتى انتهاء كمية العج