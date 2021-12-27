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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تخفيضات على اسعار ستروين C3 إير كروس .. تفاصيل

تخفيضات على اسعار
تخفيضات على اسعار ستروين C3 إير كروس .. تفاصيل

شهدت النسخة ستروين C3 إير كروس انخفاضًا غير رسمي بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، وذلك من قبل بعض موزعي السيارات لجميع الفئات المقدمة من هذه السيارة والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، حيث قدرت قيمة التخفيضات بنسبة تتراوح بين 2 و 3 الاف جنيه.

مواصفات السيارة ستروين C3 إير كروس 

 

تنطلق السيارة ستروين C3 إير كروس من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.8 ثانية، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من عزم الدوران.

بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الامامية عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات، أما عن متوسط استهلاك السيارة من الوقود فيقدر بـ 5.4 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات قدرها 100 كيلومتر.

وتضم السيارة باقة من التجهيزات مع اختلاف الفئات المطروحة ومنها، فتحة سقف بانوراما، وحساسات ركن، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، بالاضافة إلى مرايات طي جانبية، ومطيف هواء اوتوماتيكي، إلى جانب مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

أسعار السيارة ستروين C3 إير كروس 

 

السعر الرسمي للفئة الاولى 315 الف جنيه، وبعد التخفيضات الغير رسمية بلغ 313 الف جنيه.

السعر الرسمي للفئة الثانية 359 الف جنيه مقارنة بـ 356 الف جنيه بعد التخفيضات الاخيرة.

السعر الرسمي للفئة الثالثة 396 الف جنيه ليصل إلى 393 الف جنيه، أي بنسبة تخفيض بلغت 3 الاف جنيه.

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