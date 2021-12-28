أخبار التعليم.. ننشر صورة طارق شوقي داخل البرلمان للرد على انتقادات النواب.. واصطفاف 5 كواكب في السماء الليلة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الخشت: أصول الإسلام وثوابته تتفق مع العقل في رعاية مصالح الناس

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الثوابت والمتغيرات في الدين تعد أحد السبل لمنع الفكر المتطرف والفكر الإرهابي والفكر المتسلط الذي يحاول أن يضيق أمر الدين بأن يتحدث في المناطق المسكوت عنها أو المناطق المباحة.=



شاهدها بالعين المجردة الليلة .. اصطفاف 5 كواكب في السماء فى مشهد فلكي بديع

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أننا نشهد اليوم ظاهرة فلكية فى غاية الجمال وبديعة لجميع مشاهديها، ظاهرة اصطفاف 5 كواكب في السماء، وهى تعد فرصة يترقبها جميع هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.



وزير التعليم: ندرس الاستعانة بخريجي كليات التربية لتدريس المناهج الجديدة



أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تدرس الاستعانة بخريجي كليات التربية لتدريس المناهج الجديدة.



رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير الياباني بكلية الألسن

استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اليوم بكلية الألسن ، وفد ياباني رفيع المستوى برئاسة أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، والسيد/ تسوكازاكي، مدير مركز الإعلام والثقافة بالسفارة، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، الدكتور صالح هاشم، رئيس الجامعة السابق.

أستاذ جامعي: ضرورة وضع خطة لسد عجز المعلمين في المدارس

أكدت الدكتور سامية خضر أستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس على ضرورة وضع خطة من وزارة التربية التعليم لسد العجز في المعلمين" لاستمرار العملية التعليمية على أكمل وجه وتحسين أوضاع المعلمين .



ظاهرة فلكية جديدة.. القمر يقترن مع نجم السنبلة



شهدت سماء مصر ظاهرة فلكية جديدة، حيث يقترن القمر مع نجم سبيكا أو السنبلة (ألفا برج العذراء) وهى تعد فرصة ترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها لرصدها وتصويرها.

بتكلفة 13 مليون جنيه.. الانتهاء من إنشاء مدرسة طهطا الابتدائية



أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة طهطا الابتدائية، بمدينة طهطا، بتكلفة اجمالية 13 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة بمختلف مدن وقرى المحافظة لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول وتحسين جودة العملية التعليمية.



الخشت: معرفة ثوابت الإسلام أحد السبل لمنع الفكر المتطرف والإرهابي



قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدين به ثوابت ومتغيرات ومعرفتهم جيدا أحد السبل منع الفكر المتطرف والإرهابي الذى يحاول أن يضيق امر الدين بان يتحدث فى المناطق المباح أو العفو.



رئيس جامعة كفر الشيخ: شهدنا تطويراً كبيراً في عهد الرئيس السيسي.. صور



عقد مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة اليوم الثلاثاء ،جلسته الشهرية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات والمستشار القانوني للجامعة والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

قبل الرد على انتقادات النواب.. أول صور لـ طارق شوقي بالبرلمان



نشر النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أول صورة لـ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اثناء وجوده داخل مجلس النواب.