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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت: معرفة ثوابت الإسلام أحد السبل لمنع الفكر المتطرف والإرهابي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدين به ثوابت ومتغيرات ومعرفتهم جيدا أحد السبل منع الفكر المتطرف والإرهابي الذى يحاول أن يضيق امر الدين بان يتحدث فى المناطق المباح أو العفو.

وأضاف "الخشت"، هناك طرق و ضوابط للاستدلال بها من اهما عدم التعارض مع نص القرآن ، كما ان هناك ثوابت من حيث الموضوعات منها ما علم من الدين بالضرورة من قطعيات الثبوت وقطعيات المعنى.

وأشار " الخشت " إلى أن صوم رمضان وأركان الإسلام الصلاة وحج البيت لمن استطلاع هذه من القطعيات الثابتة .

وجاء ذلك ضمن فاعليات محاضرة مشتركة للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والدكتور أسامة الأزهري حول الثوابت والمتغيرات في الإسلام .

ومن المقرر أن يعقد  حوار مفتوح مع الطلاب بعد الانتهاء  من المحاضرة ، حول أهم القضايا المعاصرة والمتغيرات على الساحة العربية والعالمية، لإثراء أفكارهم من خلال تفاعلهم مع نخبة من كبار العلماء والمفكرين بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الخشت الفكر المتطرف صوم رمضان

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