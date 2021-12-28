رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير الياباني بكلية الألسن

استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اليوم بكلية الألسن ، وفد ياباني رفيع المستوى برئاسة أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، والسيد/ تسوكازاكي، مدير مركز الإعلام والثقافة بالسفارة، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، الدكتور صالح هاشم، رئيس الجامعة السابق.

وأكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أهمية التعاون مع الجامعات اليابانية، وتدعيم قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن؛ من خلال فتح جسور التواصل ببن الجامعة ممثلة في كلية الألسن وبين جامعات اليابان.

كما تناول سبل التواصل بين طلاب القسم والجالية اليابانية المقيمة بمصر، وشدد على إمكانية تحقيق تعاون أكاديمي وثقافي مع الكلية، وأكد أنه يمكن تحقيق تعاون دولي بين جامعة عين شمس والجامعات اليابانية في مجال الدراسات العليا والتبادل الطلابي، كذلك توفير أساتذة من اليابان للتدريس بالقسم والإشراف على الرسائل العلمية، وتوفير المتطوعين لتدريس اللغة اليابانية و آدابها للطلاب بالقسم، وتشجيع التبادل الطلابي على مستوى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

وأوضح الدكتور محمود المتيني، أن كلية الألسن بها قسم للغة العربية لغير الناطقين بها يسهم في توطيد العلاقات المصرية اليابانية من خلال كوادر علمية قادرة على تدريب اليابانيين لاستخدام اللغة العربية بطلاقة خلال عدة أشهر قليلة، كذلك وجود دورات تدريبية متخصصة للغة العربية بكلية الألسن يتم عقدها عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما تناولت الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، آليات الكلية وفق الخطة الإستراتيجية للجامعة لتطبيق نظام مستقر للتعاون مع الجانب الياباني على مستوى مرحلة الليسانس و الدراسات العليا، مشددة على ضرورة التعاون مع الجانب الياباني من خلال تدعيم القسم بالكوادر العلمية القادرة على تلبية احتياجات القسم المتزايدة، وأكدت أهمية تبادل الأساتذة بالقسم وأيضًا إرسال أعضاء هيئة التدريس المصريين لاستكمال دراساتهم باليابان والعودة لجامعة عين شمس مرة أخرى.

واستطردت حديثها مشيرة إلى ضرورة العمل على عقد اتفاقية على غرار التعاون مع الجانب الكورى؛ يسمح بفتح المكتبات الإلكترونية باليابان للاطلاع على المراجع العلمية، وأكدت أهمية تشجيع التعاون الثقافي، كذلك عقد لقاءات علمية وورش عمل لتحقيق أقصى درجات الاستفادة في مجال تدريس اللغة اليابانية وآدابها للطلاب المصريين.

كما قام الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة يرافقه السفير الياباني والوفد المرافق لسيادته بجولة تفقدية لمعامل اللغة اليابانية وقاعة أعضاء هيئة التدريس بالقسم، والتقى بمجموعة من الهيئة المعاونة بالقسم واستمع إلى أنشطة القسم والفعاليات التى تتم بالكلية وخارجها، كذلك ألتقى بمجموعة من طلاب القسم وأجرى السفير الياباني الحديث معهم عن أسباب دراستهم للغة اليابانية وطموحاتهم الوظيفية في المستقبل، وقام بتحفيزهم مشيدًا بمستوى استخدامهم للغة اليابانية، كما أجرى جولة تفقدية لقاعات الامتحانات الإلكترونية وقاعات الساعات المعتمدة.