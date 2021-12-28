عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير الياباني بكلية الألسن

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اليوم بكلية الألسن ، وفد ياباني رفيع المستوى برئاسة أوكا هيروشي، سفير  اليابان  بالقاهرة، والسيد/ تسوكازاكي، مدير مركز الإعلام والثقافة بالسفارة، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، الدكتور صالح هاشم، رئيس الجامعة السابق.

وأكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أهمية التعاون مع الجامعات اليابانية، وتدعيم قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن؛ من خلال فتح جسور التواصل ببن الجامعة ممثلة في كلية الألسن وبين جامعات اليابان.

 

كما تناول سبل التواصل بين طلاب القسم والجالية اليابانية المقيمة بمصر، وشدد على إمكانية تحقيق تعاون أكاديمي وثقافي مع الكلية، وأكد أنه يمكن تحقيق تعاون دولي بين جامعة عين شمس والجامعات اليابانية في مجال الدراسات العليا والتبادل الطلابي، كذلك توفير أساتذة من اليابان للتدريس بالقسم والإشراف على الرسائل العلمية، وتوفير المتطوعين لتدريس اللغة اليابانية و آدابها للطلاب بالقسم، وتشجيع التبادل الطلابي على مستوى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

وأوضح الدكتور محمود المتيني، أن كلية الألسن بها قسم للغة العربية لغير الناطقين بها يسهم في توطيد العلاقات المصرية اليابانية من خلال كوادر علمية قادرة على تدريب اليابانيين لاستخدام اللغة العربية بطلاقة خلال عدة أشهر قليلة، كذلك وجود دورات تدريبية متخصصة  للغة العربية بكلية الألسن يتم عقدها عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما تناولت الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، آليات الكلية وفق الخطة  الإستراتيجية للجامعة لتطبيق نظام مستقر للتعاون مع الجانب الياباني على مستوى مرحلة الليسانس و الدراسات العليا، مشددة على ضرورة التعاون مع الجانب الياباني من خلال تدعيم القسم بالكوادر العلمية القادرة على تلبية احتياجات القسم المتزايدة، وأكدت أهمية تبادل الأساتذة بالقسم وأيضًا إرسال أعضاء هيئة التدريس المصريين لاستكمال دراساتهم باليابان والعودة لجامعة عين شمس مرة أخرى.

واستطردت حديثها مشيرة إلى ضرورة العمل على عقد اتفاقية على غرار التعاون مع الجانب الكورى؛ يسمح بفتح  المكتبات الإلكترونية باليابان للاطلاع على المراجع العلمية، وأكدت أهمية تشجيع التعاون الثقافي، كذلك عقد لقاءات علمية وورش عمل لتحقيق أقصى درجات الاستفادة في مجال تدريس اللغة اليابانية وآدابها للطلاب المصريين.

كما قام الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة يرافقه السفير الياباني والوفد المرافق لسيادته بجولة تفقدية لمعامل اللغة اليابانية وقاعة أعضاء هيئة التدريس بالقسم، والتقى بمجموعة من الهيئة المعاونة بالقسم واستمع إلى أنشطة القسم والفعاليات التى تتم بالكلية وخارجها، كذلك ألتقى بمجموعة من طلاب القسم وأجرى السفير الياباني الحديث معهم عن أسباب دراستهم للغة اليابانية وطموحاتهم الوظيفية في المستقبل، وقام بتحفيزهم مشيدًا بمستوى استخدامهم للغة اليابانية، كما أجرى جولة تفقدية لقاعات الامتحانات الإلكترونية وقاعات الساعات المعتمدة.

ترشيحاتنا

بتهمة استغلال ضحاياه جنسيا.. الحبس عاما لدجال فيصل

للباحثين عن الطبيعة والاسترخاء.. وادي الغيل بالسعودية سحر يأسر الأنفاس

منة شلبى: فخورة بترشيح مصر لأول مرة فى جائزة الإيمى من خلالى I فيديو

الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار غزيرة وعدم استقرار في الطقس الأيام المقبلة ..فيديو

حنفي جبالي يطالب الحكومة بردود حاسمة على أسئلة النواب

أفضل دعاء للفرج وإزالة الضيق .. أذكار وأدعية مأثورة عن النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

مجموعة نارية لـ الأهلي ومتوسطة لـ الزمالك.. نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

عاجل .. وزير النقل يعلن موعد ارتفاع أسعار تذاكر القطارات| فيديو

السيسي: تعيين الأقارب والواسطة والمجاملة الخطر الأكبر على أي مصنع

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

4 أجزاء من الدجاج تسبب أمراضا خطيرة

بث مباشر .. قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عريس بفستان الزفاف وأصدقاؤه يزفونه بملابس نسائية والسبب صادم|صور

غريب.. سقوط كتلة جليد ضخمة من السماء فوق طائرة أثناء تحليقها بالركاب

الكانون.. أول بوتاجاز عرفته البشرية ويجعل للطعام مذاق خاص| نوستالجيا

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

فيديو

ليه الاحتفال بالكريسماس مش حرام؟ المفتي يجيب.. فيديو

سميرة محسن تؤكد: عبلة كامل تعتزل الفن l فيديو

مبادرات السيسي في 7 سنوات.. نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع لبناء الإنسان "فيديو"

طرح 9 مزايدات عالمية.. إنجازات الرئيس السيسي على المستوي الاقتصادي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ