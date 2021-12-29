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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 مكونات في مطبخك تخلصك من حصوات المرارة

صدى البلد

توجد علاجات طبيعية كثيرة من مطبخك تساعد على علاج حصوات المرارة فهي تعمل كمضاد للالتهابات وتساعد على تقليل الألم غليك ابرزها وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

 1. زيت الخروع 

 يمتلك زيت الخروع خصائص علاجية ومضادة للالتهابات تساعد في تقليل الألم ، وهو أحد الأعراض الشائعة المرتبطة بحصوات المرارة 

 سخني كوبًا من زيت الخروع وانقعي قطعة من القماش  فيه. وقومي بإزالة الزيت الزائد من الشاش ووضعه على الجانب الأيمن من بطنك. 

 أمسكي بقطعة القماش ولفي بطنك بغطاء بلاستيكي. ضعى كيس من الماء الساخن فوقه لمدة 30 دقيقة. 

 كرري ذلك ثلاث مرات في الأسبوع.

 2. شاي النعناع

 يحتوي النعناع على مركب طبيعي يساعد في الهضم عن طريق تحفيز تدفق العصارة الصفراوية وغيرها من العصارات الهضمية في الجهاز الهضمي 

 أضف القليل من أوراق النعناع إلى كوب من الماء المغلي. 

 اتركه ينقع لبضع دقائق وقومي بتصفيته من الماء وتناوله يوميا بين الوجبات.

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 3. الكركم والفلفل 

يحتوي الكركم على مركب نشط يسمى الكركمين المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات والشفاء والسرطان ومضادات الأكسدة. 

يمكن أن يقلل هذا المركب من حدوث تكون حصوات المرارة. يمكن أن يعزز بشكل كبير من تأثير الكركمين ، وبالتالي يمنع تكون حصوات المرارة 

 4. خل التفاح 

 

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يساعد في إذابة حصوات المرارة. كما أنه يساعد في تخفيف آلام حصوة المرارة عن طريق زيادة مستويات مضادات الأكسدة والفيتامينات   في كوب من الماء الدافئ ، أضيفي ملعقتين صغيرتين من خل التفاح وتناوليه  في الصباح على معدة فارغة. 

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