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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اسعى لخدمة المجتمع المصري

متحمس لاكتشاف الجديد.. مجدي يعقوب: أنا عجوز وأعتبر نفسي شباب|فيديو

الدكتور مجدي يعقوب
الدكتور مجدي يعقوب

قال الدكتور مجدي يعقوب الجراح العالمي، إنه حريص على دعم الشباب واختيار الأطباء أصحاب الكفاءة العالية للعمل معه في الصرح العملاق، بـ مركز القلب في أسوان.

وتابع  «مجدي يعقوب» خلال لقائه مع الإعلامية درية شرف الدين على القناة الأولى المصرية: «أنا عجوز لكن أعتبر نفسي شباب، لان لسه متحمس اني اكتشف أشياء جديدة، لعلاج المرضى وشفائهم ».

وأضاف «مجدي يعقوب» أنه مؤمن جدا بالعمل الجماعي والمساواة لخدمة المجتمع، والسيدات العاملين أكثر من الرجال.

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خدمة المجتمع المصري

وأشار «مجدي يعقوب» إلى أنه يرحب بالتكامل وتقديم أفكار مختلفة من أجل التطوير لتقديم أفضل خدمة للمرضى، موضحا أنه يتم الاختيار بما يتناسب مع خدمه المجتمع المصري، خاصة أن معظم الأطباء مصريون بنسبة 95%.

وأوضح «مجدي يعقوب» أنهم مهتمون بالابحاث العلمية والتفاعل مع كل دول العالم، منوها إلى أن نسبة المتبرعين في مصر من 70 لـ 80%.

مجدي يعقوب دعم الشباب مركز القلب المجتمع المصري أسوان

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