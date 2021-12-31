أمطار غزيرة تضرب المحافظات.. رفع حالة الطوارئ ونشر المعدات لسحب المياه.. وتحذيرات للمواطنين من نزول الشوارع

محافظ القاهرة يناشد المواطنين عدم النزول إلا للضرورة.

نوة رأس السنة.. الأمطار الغزيرة تضرب الإسكندرية.

رفع مياه الأمطار من شوارع مدن وقرى كفر الشيخ.

رفع حالة الطوارئ في القليوبية.

تشهد محافظات الجمهورية كموجة من الطقس السيئ بدأت من مساء أمس الخميس وتستمر حتى غد السبت، ورفعت كافة أجهزة المحافظات درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي طارئ، كما انتشرت المعدات لرفع مياه الامطار.

ففي القاهرة ناشد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المواطنين عدم النزول إلا للضرورة حصرا على سلامتهم ، ولكي تتمكن الأجهزة التنفيذية من مباشرة أعمالها فى رفع تراكمات المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

وتواجد محافظ القاهرة ميدانيا لتفقد جهود الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع وأحياء القاهرة وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق .

وأكد اللواء خالد عبد العال أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية مشيرًا لوجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس .

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة وتخصيص الخط الساخن 15496 لتلقى بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها وضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .

وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع تجمعات الأمطار مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لعمل التحويلات المرورية اللازمة في حالة الحاجة لضمان السيولة المرورية بالشوارع .

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتواجد ميدانيًا للتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور .

كما أكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ومسئولى الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين .



كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

وفي العاصمة الثانية، شهدت محافظة الإسكندرية أمطارا من متوسطة إلى غزيرة علي جميع مناطق محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من يوم الجمعة، وتفاوتت شدة الأمطار من متوسطة إلى غزيرة علي أحياء المحافظة.



وتفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية تمركزات السيارات في مناطق المحافظة المختلفة.



أفادت شركة الصرف في بيان أن نافع تفقد تمركزات الطريق الزراعي ومدخل عبد القادر والكيلو 21 العجمى ومنطقة شهر العسل ووادي القمر والطريق الصحراوي مرورا بمنطقة الجراري وامام مسجد الفرقان ولم نلاحظ أي تجمعات لمياه الأمطار في تلك المناطق.

وفي البحيرة تشهد مدن ومراكز المحافظة ، سقوط أمطار مصاحبة لرياح شديدة، وتم إغلاق ميناء بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة والصيد تماما نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال رئاسته غرفة الأزمات والطوارئ لمتابعة الجهود وانتشار والمعدات والأطقم لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المحتمل أن تتعرض لها المحافظة إعتباراً من مساء اليوم وفقاً وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

وفي كفر الشيخ تشهد مدن وقرى مركز " بيلا، الحامول، الرياض، مطوبس، سيدي سالم، قلين، البرلس، كفر الشيخ، دسوق، فوه، مصيف بلطيم، سيدي غازي"، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‏وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، مشدداً محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

وفي محافظة القليوبية شهدت سقوط أمطار متوسطة اليوم الجمعة بمختلف مناطق المحافظة دون تأثير على حركة المواطنين والحركة المرورية فى الشوارع وحركة البيع والشراء فى الأسواق.



وأعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس السيئ حيث أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.



وأمر محافظ القليوبية بتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع مدن ومراكز المحافظة.



ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الأمطار والتعامل الفوري معها وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها.

وشهدت محافظة السويس سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة، صاحبها نشاط رياح خاصة بالضواحي الواقعة علي أطراف المدينة.

بينما ظهرت السحب المتوسطة والكثيفة علي المناطق الصحراوية والطرق الإقليمية شرق السويس وجبل عتاقة والتي تعرضت لأمطار شديدة خاصة منطقة العين السخنة جنوب السويس وجبل الجلالة.