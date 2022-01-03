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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المسئولة عن حقوق نشر أعمال نجيب محفوظ بمكتبة ديوان: رسالتنا هي توصيل أدبه للأجيال الجديدة.. ولدينا أفكار جديدة لترويج أعمال أديب نوبل

صدى البلد

أعلنت مكتبة " ديوان" عن حصولها على الحقوق الحصرية لنشر الأعمال الكاملة للأديب العالمي نجيب محفوظ، وذلك لمدة 15 عاماً بدًءا من مايو المقبل.

وتعتزم مكتبة “ديوان” إعادة إحياء تراث نجيب محفوظ من خلال خطة جديدة للترويج لأعماله وتقديمها  بشكل مبدع و جديد للأجيال القادمة و الأجيال التي لم تعاصر عصره.. وقد التقي “صدي البلد” مع ليال رستم المسئولة عن حقوق نشر اعمال نجيب محفوظ بمكتبة ديوان للتعرف على تفاصيل هذا المشروع والخطة الترويجية له.. وإلى تفاصيل الحوار….

 

هل ستتجه مكتبة ديوان لأعمال النشر فى السنوات المقبلة؟

مكتبة ديوان ستظل مكتبة ونحن أضفنا النشر للمكتبة لأن الفكرة هي توصيل الكتاب للقارئ، فبدأنا كمكتبة توزع الكتب و تتعاون مع جميع دور النشر العربية والاجنبية.. والان وجدنا أننا بحاجة للاتجاه إلى النشر ايضا حيث جاءت إلينا كتب و اعمال رائعة جديدة وأردنا تقديمها الى القارئ وبدأنا عام 2019 أول مشروع باللغة الانجليزية وتم نشره عام 2020، كما نمتلك العديد من الاصدارات الانجليزية وخلال الفترة القادمة تستعد لعرض العديد من الاصدارات لمعرض الكتاب القادم.

 

وما ‎تفاصيل حصول المكتبة على حقوق نشر أعمال نجيب محفوظ ؟ والتعاقد مع ابنته؟

اهتمامنا بتفاصيل الكتب التى ننشرها تبدأ من اهتمامنا بالغلاف للعلاقة مع الكاتب والكتاب نفسه وبدأت الناس تعرف ديوان وأعمالها التى تنشرها وجاء أصدقاء مشتركون بين السيدة ام كلثوم ابنة الأديب نجيب محفوظ وبين ديوان وعرفنا من خلالها ان عقد نشر أعمال نجيب محفوظ سينتهي في 2022 وسمعت قصتنا و اتجاهنا للنشر واعمالنا و كانت بداية التعاون وانتهي الامر بمنتهى السلاسة.

 

‎في البيان الصادر عقب الحصول على هذه الحقوق ذكرتم أنه سيتم مراجعة روايات نجيب محفوظ، فما هو المقصد؟

العقد الخاص بنا وباعمال نجيب محفوظ مدته 15 عاما ونمتلك حق النشر الورقي و الصوتي و نشر الأعمال الالكترونية و بالنسبة للبيان نحن نريد نشر الأعمال بأكمل وجه وأقرب صورة لكتابة نجيب محفوظ بخط يده ولذلك سيتم المراجعة والرجوع للطبعات المختلفة التى نزلت لأعماله لتوصيلها بادق صورة للأصل الذي كتبه وسيتم ذلك من خلال فريق عمل تشرف عليه لجنة مختصة تتكون من نقاد  وكتاب كبار.

 

‎هل طرح أعمال نجيب محفوظ على موقع هنداوي pdf مجانا، يؤثر على مبيعات المكتبة؟

تم التعاقد مع هنداوي قبل التعاقد معنا ونحن كنا على علم بذلك التعاقد وتعاقدهم هو ان تتم إتاحة الاعمال على منصتهم فقط وبالمجان وهذا سيكون له تأثير إيجابي بان تكون الاعمال متوفرة للعالم كله وهذه رسالة مهمة حتى يستطيع الناس العثور عليها.

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‎هل يمكن أن نري قريبا أعمال نجيب محفوظ بشكل صوتي؟

نحن لدينا الحقوق الصوتية والورقية حصريا من خلال ديوان فقط وهي الآن موجودة على منصات مختلفة و لكن مع بدء موعد عقدنا سنقدمها باشكال مختلفة وأصوات جديدة.

 

هل سيتم نشر أعمال نجيب محفوظ مرة واحدة أم على فترات ومتى ستظهر للنور؟

لن نقوم بنشر الأعمال مرة واحدة بل سيتم نشرها على فترات مختلفة وهي حاليا متاحة للجمهور ولكننا نريد عند بدء العقد عرضها بشكل جديد ليس كمحتوي ولكن ان نقوم بتوصيل الاعمال بشكل جديد من خلال الافكار الجديدة كتسويق بطرق مختلفة من خلال ندوات او حوارات ومن خلال الاغلافة الجديدة.

 

وما هي خطة ديوان أو الاستراتيجية التي ستتعامل بها من أجل الترويج لأدب نجيب محفوظ؟

نحن في مرحلة مهمة ونعرض أفكارنا كمجموعة كبيرة للنقاش ونعرض كل الافكار المتاحة و نحن نريد ان تكون رحلتنا في عرض أعماله رحلة إبداعية تشمل افكار جديدة في الفن والادب وسيكون ذلك الأساس الذي نبني عليه عند استطلاع رؤية الفنانين والكتاب حول تلك الأعمال و تصوراتهم لشكل تقديمها الجديد، وكل خطوة سنتخذها سنعلن عنها عبر منصاتنا على السوشيال ميديا، ونحن لا نريد عرض افكارنا بل نريد ان تتحدث عنا أفكارنا، وأي حد يمتلك فكرة يرى انها مفيدة في رحلتنا نحب سماعها لنضعها في الاعتبار.

 

‎ما المختلف الذي سيتم تقديمه بعد دور النشر السابقة لأعمال أديب نوبل؟

لا احب عقد مقارنة بالاختلاف ولكن اقول انها تكملة للرحلة ونحن جزء صغير من رحلة نجيب محفوظ التى ستكتمل بعدنا لسنوات ونحن في رحلتنا المستمرة لمدة 15 عاما نريد تقديم نجيب محفوظ ليس كأدب ولكن كحالة وفكر وفلسفة وإنسانية فنحن ندرس افكارا جديدة وابداعية وعندما تظهر ونتخذ خطوة ستظهر افكار جديدة افضل منها ونحن سنبدأ بالأعمال التى تطرح باكمل صورة و نري الأغلفة و الندوات و اللقاءات و الافكار الجديدة التى سنعلن عنها على صفحاتنا على السوشيال ميديا ومن الان حتى الـ 15 عاما القادمين ستظهر افكار جديدة.

 

رسالة مكتبة ديوان بعد حصولها على حقوق نشر أعمال نجيب محفوظ؟

رسالتنا هي توصيل أدب نجيب محفوظ للأجيال الجديدة التي لم تعاصره و لم تترب على أعماله التى تم تحويلها لأعمال درامية ورسالتنا هى توصيل شخص نجيب محفوظ وأدبه للأجيال الجديد و تجعل الشباب تقرأ.

 

ما رأيك في قراءة الشباب المصري للأدب الإنجليزي خصوصا أن ديوان من أولى المكتبات المصرية التي فكرت في بيع كتب اصلية مع تزايد النسخ المزيفة؟

مكتبة ديوان مشهورة بالكتب الانجليزية المتنوعة والكتب العربية المتنوعة كاصدرات ودور نشر وقصص، فالمكتبة تحتوي كل الأعمال الادبية المتنوعة باللغة العربية والانجليزية وسنوفر الأعمال بلغات اخرى الفرنسية و الالمانية وطريقة عرض الكتب و تجميع الكتب تعطي تنوع للقارئ فدور مكتبتنا ليست مكتبة تبيع كتب للقراء ولكن تقديم الكتاب و عرضه وإقامة ندوات للكتاب لعرض أعمالهم و الحديث عن كتبهم كما أنها تقدم هذا العرض ايضا للكتاب الاجانب وليس العرب فقط.

واستطعنا جعل القارئ يقبل على المكتبة من خلال تلك الندوات ووقت العزل الصحي لكورونا من خلال الفيسبوك اقمنا اسبوع ادب امريكا اللاتينية، بمشاركة سبعة كتاب من أمريكا اللاتينية من بلاد مختلفة وتحدثنا خلالها عن الكتب الخاصة بهم والتى تم ترجمتها للعربية والانجليزية لانها تكتب بالاسبانية وهذا يجعل القراء يقبلون على المكتبة لمتابعة كتابهم المفضلين فالمهم للمكتبة ان تشد القارئ لها وتعطيه التنوع المطلوب وحرية الاختيار، وتساعد خدمة العملاء القارئ في التجول والاهتمام باهتماماته في القراءة ونحن استطعنا تطبيق ذلك النظام في الكتب الانجليزية والعربية ونحن ننظر الى أعلى من توفير الكتب الاصلية من دور النشر لجذب القارئ لتجربة الكتاب ويرجع إلى المكان لحبه فيه لمساعة المكتبة له في اختيار الكتب التى يهتم بها.

 

ما الكتب التي تستحوذ على إقبال كبير من القراء؟

اهتم القراء في الفترة الأخيرة بالبحث عن كتب التنمية الذاتية و خاصة أثناء العزل الصحي لفهم الانسان لنفسه و كيف ينمى ذاته في تلك الفترة و اصبح للتنمية الذاتية اقبال كبير و ايضا السير الذاتية و الادب المترجم و المكتوب باللغة الانجليزية و اصبحت السوشيال ميديا وسيلة كبيرة و مهمة للترويج للكتب فعندما يقدم كاتب تفاصيل عن كتابه او اي شخص اخر تجعل الكتاب عليه اقبال كبير 

 

‎وما هي استعدادات ديوان لمعرض الكتاب المقبل في يناير؟

نحن نستعد بشكل كبير للمعرض وهو يعتبر آخر معرض كتاب قبل اصدارانا لأعمال نجيب محفوظ و أول معرض كتاب لإصداراتنا العربية وسنقوم بطرح العديد من الإصدارات العربية والكتب التى سنقدمها متنوعة بين دواوين شعر باللغة العامية ومجموعات قصصية ونصوص وروايات باللغة العربية، كما أننا سنصدر اعمال انجليزية والمفاجاة أننا سنعرض اول عمل مترجم من العربي الى الانجليزية للكاتبة ريم بسيوني، حيث حصلنا على الترجمة الانجليزية لرواية "سبيل الغارق" للمترجم روجر الان وهذا الإصدار الجديد الذي سنوفره في المعرض.

 

 

نجيب محفوظ مكتبة ديوان

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