استعدادا لمعرض الكتاب 2022.. ليال الرستم مسؤولة عن مكتبة ديوان: سنشارك بإصدارات إنجليزية وعربية

تستعد مكتبة ديوان لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 بخطة كبيرة تشمل إصدارات متنوعة بالانجليزية و العربية و اصدارات في الشعر و الروايات و القصص القصيرة و خاصة بعد حصولهم على حقوق نشر أعمال نجيب محفوظ كاملة بعد 15 عاما من دار الشروق.

وتقول ليال الرستم المسئولة عن مكتبة ديوان نحن نستعد بشكل كبير للمعرض وهو يعتبر آخر معرض كتاب قبل اصداراتنا لأعمال نجيب محفوظ وهو أول معرض كتاب لإصدارات العربية وسنقوم بإنزال العديد من الإصدارات العربية و الكتب التى سنقدمها متنوعة بين ديوانات شعر باللغة العامية و مجموعة قصصية و نصوص وروايات ذلك الذي سنقدمه باللغة العربية في معرض الكتاب.

وأضافت متابعة أننا سنصدر اعمال انجليزية و المفاجأة أننا سنصدر أول عمل مترجم من العربي الى الانجليزي للكاتبة ريم بسيوني و نحن أخذنا ترجمته للانجليزية و المترجم رواية " سبيل الغارق" للانجليزية هو المترجم روجر الان و هذا الاصدار الجديد الذي ستوفره في المعرض.